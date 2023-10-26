Кинематографическое космическое приключение Fort Solis стало доступно на Mac

Разработчики Fallen Leaf в сотрудничестве с Dear Villagers объявили, что их повествовательная научно-фантастическая игра Fort Solis вышла сегодня на Mac в App Store и Steam. Рекомендуемые характеристики игры: линейка Mac с процессорами семейства M2.
«Мы очень рады, что геймеры Mac наконец-то смогут исследовать Fort Solis и раскрыть тайну пропавшей команды», — сказал Джеймс Тинсдейл, директор игры Fallen Leaf. «Мы думаем, что поклонники классических научно-фантастических фильмов, таких как «Чужой», «Солярис» получат удовольствие от заставляющего задуматься исследования человеческой природы в Форт Солис, распространяющейся среди звезд».
В Fort Solis вам предстоит взять на себя роль инженера Джека Лири, который проводит самую длинную ночь в своей жизни на изолированной шахтерской базе на Марсе. Исследуйте станцию Форт Солис в своем собственном темпе, собирая улики из ее бункеров, лабораторий, помещений для экипажа и суровой, бурной поверхности, чтобы разгадать тайну того, что случилось с пропавшим экипажем.