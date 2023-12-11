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Fort Solis 22.08.2023
Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
6.2 155 оценок

Космическое приключение Fort Solis получит киноадаптацию

monk70
Новости

Разработчик Fallen Leaf Studio официально объявил, что научно-фантастический триллер Fort Solis будет адаптирован для кино и телевидения. Согласно новому сообщению на официальном сайте, с Studios Extraordinaires подписано производственное соглашение. Целью этого партнерства является исследование «новых дверей и путей».

Адаптация уже находится в активной разработке, и более подробная информация о планах фильма и телевидения будет «раскрыта в ближайшие месяцы».

В игре Fort Solis в актерском составе приняли участие Роджер Кларк (Артур в Red Dead Redemption 2), Трой Бейкер (Джоэл в The Last of Us) и Джулия Браун (из сериала «Мир в огне»).

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
vertehwost

самая игра адаптация средних фантастических фильмов которые в свою очередь адаптация книг.

это какая то рекурсия получается .

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Дима Руско

Вот почитайте как я выeбaл всех колег-девушек по работе! Теперь любому такое под силу, попробуйте сами--- https://7ink.ru/mblog

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metra_style

Купил сделал пару шагов увидел 26FPS на 2060super, сделал возврат. Дали карточку продал за 40руб вышел в плюс.

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Gridon

какой тяжеленный сюжет у этой игры! Американские ученые создают вирус на Марсе - чтобы потом спасать человечество. А там этот их начальник сошел с ума и всех перерезал. Все как обычно - агентство не вняло его предупреждениям. Да и зачем слушать рядового сотрудника, если можно все провалить? А этот герой наш - то ли дурак пришел, то ли сам создал вирус, но теперь типа спасает положение. Обычная киношная чушь - ничего интересного.

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rexstorz

И вот нафига ? (
Посредственная игра получит возможно ещё более паршивую адаптацию.
Или настолько с сценариями сейчас в голивуде плохо ?(

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В_о_л_ь_к_а

Видно снимать очередное дерьмо по хорошей игре уже палевно, решили сменить тактику и снимать среднее кинцо по средней игре.

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