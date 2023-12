Космическое приключение Fort Solis получит киноадаптацию

Разработчик Fallen Leaf Studio официально объявил, что научно-фантастический триллер Fort Solis будет адаптирован для кино и телевидения. Согласно новому сообщению на официальном сайте, с Studios Extraordinaires подписано производственное соглашение. Целью этого партнерства является исследование «новых дверей и путей».

Адаптация уже находится в активной разработке, и более подробная информация о планах фильма и телевидения будет «раскрыта в ближайшие месяцы».

В игре Fort Solis в актерском составе приняли участие Роджер Кларк (Артур в Red Dead Redemption 2), Трой Бейкер (Джоэл в The Last of Us) и Джулия Браун (из сериала «Мир в огне»).