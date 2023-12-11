Космическое приключение Fort Solis получит киноадаптацию

Научно-фантастический триллер, который погружает игроков в мир тайн, интриг и опасностей на Марсе. Под вашим управлением находится Джек Лири, инженер, который прибывает на марсианскую базу Fort Solis после того, как получает сигнал тревоги. Но когда вы приземляетесь, вы обнаруживаете, что база пуста и полна следов насилия. Что случилось с персоналом? Кто или что стоит за этим? И как вы сможете выбраться оттуда живым?

Вам необходимо исследовать базу и собирать улики, которые помогут вам раскрыть правду. Вы будете находить аудиожурналы, записи с камер наблюдения и фрагменты прошлого, которые расскажут вам о жизни и смерти людей, работавших на Fort Solis. Во время прохождения вы также будете сталкиваться с личными видеозаписями членов персонала, которые покажут вам их эмоции и мотивы до и после того, как всё пошло не так.

Fort Solis — это не просто база, а целый мир, который ждёт вашего исследования. Вы можете посетить разные зоны базы, такие как поверхность Марса, подземные тоннели и различные отсеки, отвечающие за инженерию, медицину и коммуникацию. Каждая зона имеет свой уникальный дизайн, звуковое оформление и атмосферу. Вы также можете возвращаться в уже пройденные зоны за новыми подсказками или чтобы просто насладиться красотой и ужасом этого места.

Также стоит упомянуть, что в игре приняли участие известные актёры, такие как Роджер Кларк, Трой Бейкер и Джулия Браун.