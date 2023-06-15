Научно-фантастический триллер Fort Solis получит физические версии для PS5 ©

Merge Games будет распространять физическую версию Fort Solis для PlayStation 5, объявила сегодня компания в партнерстве с издателем Dear Villagers и разработчиками Fallen Leaf и Black Drakkar Games.

Физическое издание Fort Solis будет включать в себя оригинальный саундтрек к игре, а также цифровой артбук.

Отвечая на сигнал тревоги с соседней базы, Джек прибывает в темный и заброшенный форт Солис. С неизбежным штормовым предупреждением он направляется внутрь, чтобы вступить в контакт. По мере того, как ночь становится длиннее, события обостряются, выходят из-под контроля, и тайна того, что случилось с экипажем, начинает раскрываться. Приближаются бури, ограничивающие побег Джека, поскольку он надеется продержаться до утра.

Fort Solis предлагает высококачественный опыт, призванный полностью погрузить игрока в долгую ночь на Марсе. Благодаря выступлениям звезд Роджера Кларка, Троя Бейкера и Джулии Браун, Fort Solis очаровывает игроков своим запоминающимся актерским составом. Испытайте страх, сочувствие, беспокойство и удивление с каждой главой.

Fort Solis выйдет на PlayStation 5 и ПК в Steam в третьем квартале 2023 года.