Научно-фантастический триллер Fort Solis ушел на золото ©

Разработчики из студии Fallen Leaf объявили, что научно-фантастический триллер Fort Solis ушел на золото. Судя по всему, отсрочек релиза после этого объявления можно не опасаться, и игра выйдет 22 августа. Игра будет доступна на РС и на PlayStation 5.

Ответив на необычный экстренный вызов с удалённой шахтёрской базы, Джек прибывает в мрачный и безлюдный Fort Solis. Несмотря на надвигающуюся грозу, он отправляется внутрь и отчаянно пытается установить контакт. Ночь никак не заканчивается, ситуация накаляется. События выходят из-под контроля, а завеса над тайной исчезновения персонала базы начинает приподниматься.