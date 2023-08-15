на главную
об игре
Fort Solis 22.08.2023
6.9 75 оценок

Стали известны системные требования научно-фантастического триллера Fort Solis для ПК

©
monk70
Новости

Fort Solis — это научно-фантастический триллер от Fallen Leaf, Black Drakkar Games и Dear Villagers. Игра выйдет на ПК и PS5 через неделю, 22 августа, и у нас наконец-то появилось больше технических подробностей о версии для ПК. Вот официальные системные требования Fort Solis, опубликованные в Steam.

Разработчики еще не указали целевое разрешение или частоту кадров в своих требованиях. Если вы хотите играть в игру с более высокими настройками, вам понадобится что-то вроде RTX 3070 в паре с i7-6800K. RTX 3070 по-прежнему является довольно мощной картой, и нам любопытно, на какое разрешение она нацелена в этом случае. Если это всего лишь 1080p, как обычно требуется, это указывает на более требовательную версию с трассировкой лучей.

Системные требования

Минимальные:

    • 64-разрядные процессор и операционная система
    • ОС: Windows 10/11
    • Процессор: Intel i5-4670, AMD Ryzen 3 2300U
    • Видеокарта: Geforce GTX 1060, Radeon RX 5600
    • DirectX: Версии 12
    • Место на диске: 16 ГБ

Рекомендованные:

    • 64-разрядные процессор и операционная система
    • ОС: Windows 10/11
    • Процессор: Intel i7-6800K, AMD Ryzen 5 PRO 1600
    • Видеокарта: Geforce RTX 3070, Radeon RX 6800
    • DirectX: Версии 12
    • Место на диске: 16 ГБ
7
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
gbhju037

Весит всего 16 Гб?!

3
СнопакДоминатор

Насколько я знаю GTX 1060 нифига не тоже что и rx 5600. Судя по системам игра сделана под зелёных

3
SuperRTX

Наверно ошиблись: 16 ГБ это оперативная память...

2
Синий Батя

Требования к оперативной где?
В любой игре указаны.

0
Serzh19

Ага, угу, понял-принял. Пусть сами походят в свой симулятор...

0
Radagor

Кадзима гений!

0