Стали известны системные требования научно-фантастического триллера Fort Solis для ПК

Fort Solis — это научно-фантастический триллер от Fallen Leaf, Black Drakkar Games и Dear Villagers. Игра выйдет на ПК и PS5 через неделю, 22 августа, и у нас наконец-то появилось больше технических подробностей о версии для ПК. Вот официальные системные требования Fort Solis, опубликованные в Steam.
Разработчики еще не указали целевое разрешение или частоту кадров в своих требованиях. Если вы хотите играть в игру с более высокими настройками, вам понадобится что-то вроде RTX 3070 в паре с i7-6800K. RTX 3070 по-прежнему является довольно мощной картой, и нам любопытно, на какое разрешение она нацелена в этом случае. Если это всего лишь 1080p, как обычно требуется, это указывает на более требовательную версию с трассировкой лучей.
Системные требования
Минимальные:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10/11
- Процессор: Intel i5-4670, AMD Ryzen 3 2300U
- Видеокарта: Geforce GTX 1060, Radeon RX 5600
- DirectX: Версии 12
- Место на диске: 16 ГБ
Рекомендованные:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10/11
- Процессор: Intel i7-6800K, AMD Ryzen 5 PRO 1600
- Видеокарта: Geforce RTX 3070, Radeon RX 6800
- DirectX: Версии 12
- Место на диске: 16 ГБ
Весит всего 16 Гб?!
Насколько я знаю GTX 1060 нифига не тоже что и rx 5600. Судя по системам игра сделана под зелёных
Наверно ошиблись: 16 ГБ это оперативная память...
Требования к оперативной где?
В любой игре указаны.
Ага, угу, понял-принял. Пусть сами походят в свой симулятор...
Кадзима гений!