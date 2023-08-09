В новом трейлере научно-фантастического триллера Fort Solis показали лимитированное коробочное издание для PS5 ©

Компания Meridiem Games объявила о том, что ее грядущий научно-фантастический триллер про изолированную шахтерскую станцию на Марсе будет доступен в цифровом виде.

В сотрудничестве с Fallen Leaf, Black Drakkar Games и Dear Villagers они представят лимитированное коробочное издание Fort Solis для PS5 в розничных магазинах.

Это произойдет 6 октября 2023 года, примерно через полтора месяца после выхода игры в цифровом формате и на ПК. Дизайном и производством этого издания, уже доступного для предварительного заказа, займется компания Meridiem Games. В комплект поставки войдет специальная 3D-упаковка и эксклюзивная открытка с металлическим эффектом.