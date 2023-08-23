Журналистам и игрокам не очень понравились приключения в Fort Solis

Вчера на PC и PlayStation 5 состоялся релиз польско-британского научно-фантастического триллера Fort Solis, в котором нам предлагается совершить экспедицию на форпост Марса в роли Джека Лири, рядового космоинженера, чтобы разобраться, что случилось с его персоналом и для чего он был построен.
Результаты запуска в Steam не слишком радостные - у игры всего 48% положительных отзывов (из 108 опубликованных). Главной причиной тому послужили технические проблемы, в том числе плохая оптимизация, недоработки в игровом процессе и избыток QTE-элементов. Тем не менее, разработчикам известны эти проблемы, и они уже анонсировали первые исправления.
Такая же ситуация наблюдается и в профильных СМИ, так по рейтингу OpenCritic средняя оценка Fort Solis на данный момент составляет 63/100 на основе 28 рецензий.
За разработку Fort Solis отвечают две команды в лице польско-британской Fallen Leaf и варшавской Black Drakkar Games. Игра создавалась на движке Unreal Engine 5, а в процессе ее прохождения нам предстоит услышать голоса многих известных актеров, в частности Троя Бейкера (Джоэл в The Last of Us) и Роджера Кларка (Артур Морган в Red Dead Redemption II).
Игрофильм, такое себе
релиз? вчера ток на gamescom показывали:XD
- Благодаря выступлениям Роджера Кларка
может Айзека?:D Трейлеры игры вообще ни о чем, че там за твари то?
Настроечки снизить и норм, да и все эти траблы как всегда небось в 4к, в 1080 думаю всё хорошо будет, в остальном жанр интерактивное кино мне нравится.
Люди зажрались, чтоб в 4к да на ультре 60+ фпс, раньше на средних в 40 фпс играли и радовались.
На самом деле не всё так плохо. Ryzen 5900x, 3080ti, 32gb ram, SSD, 2k res, dlss quality - игра выдает около 50-60 кадров, и в такой неспешной игре это вполне нормально. Это же не шутка, где 100500 фпс критичны))) Я понимаю конечно, что конфигурация у меня не народная, но и далеко уже не топовая, поэтому я думаю 1080р на 2060 она будет работать вполне достойно тоже, тем более есть dlss, которое можно в скорость поставить.
В целом, достаточно атмосферная игра, интригует сюжетом, графон и освещение на высоте для «инди» проекта. Если учесть ее ценник 2000р, то вполне себе играбельной, хоть она и очень короткая: неспешно пройти можно за 4-5 часов.
В общем, лично мне понравилась игра. Я не знаю, за что ее так хейтят жестко. Твердая 7 из 10.
Где вы такие ценники находите? 2000. Вчера где-то в обзоре читал 2500.
Это наверное Белорусские рубли))))
Ну я покупал на казахский стим, закидывал деньги на кошелек через бот в телеге Foreing pay. При переводе получилось в районе 2000р. В российском стим, наверное, продается за 900р, но у меня уже нет рф аккаунта просто...
На халяву вообще поводов придираться не будет)))