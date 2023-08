Журналистам и игрокам не очень понравились приключения в Fort Solis ©

Вчера на PC и PlayStation 5 состоялся релиз польско-британского научно-фантастического триллера Fort Solis, в котором нам предлагается совершить экспедицию на форпост Марса в роли Джека Лири, рядового космоинженера, чтобы разобраться, что случилось с его персоналом и для чего он был построен.

Результаты запуска в Steam не слишком радостные - у игры всего 48% положительных отзывов (из 108 опубликованных). Главной причиной тому послужили технические проблемы, в том числе плохая оптимизация, недоработки в игровом процессе и избыток QTE-элементов. Тем не менее, разработчикам известны эти проблемы, и они уже анонсировали первые исправления.

Такая же ситуация наблюдается и в профильных СМИ, так по рейтингу OpenCritic средняя оценка Fort Solis на данный момент составляет 63/100 на основе 28 рецензий.

За разработку Fort Solis отвечают две команды в лице польско-британской Fallen Leaf и варшавской Black Drakkar Games. Игра создавалась на движке Unreal Engine 5, а в процессе ее прохождения нам предстоит услышать голоса многих известных актеров, в частности Троя Бейкера (Джоэл в The Last of Us) и Роджера Кларка (Артур Морган в Red Dead Redemption II).