Fortnite анонсировала коллаборацию с Хагги Вагги - вышел первый тизер

В Fortnite состоится коллаборация с персонажем Хагги Вагги. Разработчики из Epic Games уже опубликовали первый тизер, в котором показали героя, но не стали называть дату выхода.

Вероятно, как и с предыдущими коллаборациями, она ограничится лишь косметическими предметами. Фанаты могут рассчитывать на скин главного героя и другие украшения. Более подробная информация появится в ближайшее время.

Ранее в Fortnite вышла коллаборация с мультфильмом “Кей-поп-охотницы на демонов”. Специальный ивнет начался 2 октября. Разработчики подготовили новый режим Demon Rush, где игроки будут сражаться с ордой демонов.