Fortnite запустит интерактивное путешествие по миру дуэта Daft Punk

Несмотря на то что легендарный электронный дуэт Daft Punk распался, его наследие продолжает жить — на этот раз в Fortnite. Epic Games объявила о запуске уникального события «Опыт Daft Punk», которое станет не просто концертом, а целым интерактивным режимом, посвящённым культовым этапам творчества группы.

Игроки смогут отправиться в «музыкальное путешествие по сознанию» артистов и принять участие в мини-играх. В их числе — создание ремиксов в студии «Зал грёз», сражение с роботами под Robot Rock, клип в стиле LEGO на песню Around the World и танцы в клубе Daft Club.

Кроме того, в Fortnite Festival появятся четыре трека дуэта: Instant Crush, Get Lucky, I Feel It Coming и Starboy. Игроков также ждут тематические скины и эмоции.

Событие стартует 27 сентября в 20:30 по московскому времени и будет доступно через меню «Поиск» на всех платформах, включая Nintendo Switch. Epic Games уточнила, что «Опыт Daft Punk» — это не стандартный концерт, а новая форма игрового взаимодействия с музыкой.

Воссоединения дуэта не планируется, однако Fortnite предложит поклонникам возможность вновь погрузиться в атмосферу Daft Punk.