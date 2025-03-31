Герои One Piece могут появиться в Fortnite

Судя по последним утечкам, One Piece наконец-то может стать частью Fortnite. Несмотря на то, что в игре уже появлялись персонажи из множества популярных франшиз, сотрудничества с One Piece до сих пор не было. Однако слухи о кроссовере становятся все настойчивее.

Популярный инсайдер HYPEX, известный своими точными утечками, сообщил, что в Fortnite ожидаются сразу два этапа коллаборации. В первой волне могут появиться Луффи, Зоро, Нами и Санджи или Усоп, а детали второй пока остаются в секрете. Вероятно, игроков ждут не только новые скины, но и тематические предметы, связанные с легендарной мангой Эйитиро Оды.

Официального подтверждения пока нет, но сотрудничество выглядит логичным шагом. В прошлом Fortnite уже проводил масштабные коллаборации с Dragon Ball, "Наруто" и другими аниме-франшизами. Теперь пришло время и для One Piece.