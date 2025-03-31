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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.6 960 оценок

Герои One Piece могут появиться в Fortnite

butcher69 butcher69

Судя по последним утечкам, One Piece наконец-то может стать частью Fortnite. Несмотря на то, что в игре уже появлялись персонажи из множества популярных франшиз, сотрудничества с One Piece до сих пор не было. Однако слухи о кроссовере становятся все настойчивее.

Популярный инсайдер HYPEX, известный своими точными утечками, сообщил, что в Fortnite ожидаются сразу два этапа коллаборации. В первой волне могут появиться Луффи, Зоро, Нами и Санджи или Усоп, а детали второй пока остаются в секрете. Вероятно, игроков ждут не только новые скины, но и тематические предметы, связанные с легендарной мангой Эйитиро Оды.

Официального подтверждения пока нет, но сотрудничество выглядит логичным шагом. В прошлом Fortnite уже проводил масштабные коллаборации с Dragon Ball, "Наруто" и другими аниме-франшизами. Теперь пришло время и для One Piece.

-10
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Unicorling

Игроки в фортнайт не поймут кто это, они слишком молодые

1
Braini Shy

когда там финал анимэхи?

-1
GrYnT101

Ждём женских персонажей в шубах

-2
Lvinomord

Луффи будет имба)

-2
Sider999

А герои Пис Пис будут?

-2