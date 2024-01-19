Глава Epic Games Тим Суини продолжает грозить Apple разборками в суде

Тим Суини, глава компании Epic Games, проявил недовольство результатами последнего судебного разбирательства между его компанией и Apple, и объявил о намерении продолжить борьбу с технологическим гигантом.

В 2021 году решение в деле Epic и Apple было вынесено, и суд признал Apple победителем в девяти из десяти спорных вопросов. Единственным уступкой, которую пришлось сделать Apple, было разрешение на поддержку прямых платежей, которые могли обойти комиссию в 30%, взимаемую самой компанией.

Тем не менее, Apple продолжает настаивать на том, что разработчики должны платить комиссию в 27% от доходов, полученных с помощью внешних ссылок и альтернативных методов оплаты.

После этого обе стороны подали апелляции в Верховный суд США, но их заявления были отклонены без объяснения причин. Иными словами, первое решение осталось в силе.

Тогда Тим Суини прокомментировал ситуацию следующим образом:

"Судебная тяжба, касающаяся поддержки iOS для конкурирующих магазинов [с AppStore] и методов платежей, была проиграна в США. Это печальный результат для всех разработчиков".

Впоследствии Суини высказал свое мнение о 27% комиссии, отметив, что Apple, таким образом, пытается задушить конкурентов. Epic будет настаивать на честном выполнении ранее установленных условий со стороны Apple и, для этого, подаст иск в окружной суд.

Непонятно, сможет ли Epic одержать победу в суде на этот раз, особенно учитывая прошлые неудачи. Кроме того, у компании Epic тоже имеются свои проблемы - в прошлом году были уволены около 900 человек.