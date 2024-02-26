Иинсайдер: Fortnite готовят коллаборацию с франшизой "Аватар"

Известный инсайдер iFireMonkey сообщил о том, что авторы онлайн-шутера Fortnite готовят коллаборацию с франшизой "Аватар: последний маг воздуха", сообщает Comic Book.
По его данным, предполагается, что ивент будет содержать новый боевой пропуск, который будет включать фигуры Аанга, причем как в обычной, так и в LEGO-форме. Еще игроков ждут глайдер и другие тематические "косметические" предметы.
Коллаборация, вероятно, состоится в пятой главе второго сезона. В "рассекреченных" документах указана дата - 3 мая, но iFireMonkey не исключает, что это всего лишь "заглушка" или дата окончания ивента. Новая глава в игре начнется 8 марта.
Другой инсайдер Shiina сообщила о скором появлении в LEGO Fortnite редактора карт, с помощью которого пользователи смогут создавать свои арены и делиться ими с другими игроками. Предположительно, для этого будет использоваться приложение с редактором Unreal Engine. Также есть информация, что создатели карт смогут зарабатывать на своих творениях.
Тем временем в Fortnite стартовала коллаборация с Леди Гагой. В рамках ивента геймеры смогут заработать экипировку Загадочной и Хроматической Леди Гаги с помощью боевого пропуска "Твой выход".
Также коллаборация включает тематический контент, отличающийся в зависимости от типа боевого пропуска. Сюда входят костюмы, ауры, предметы, треки и тому подобное.
Лучше бы норм игру по аватару сделали
Уже десяток этих анимешных ивентов было и так