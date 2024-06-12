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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 868 оценок

Концерт Metallica в Fortnite начнется уже 22 июня

Solstice
Новости

На концерте Fortnite вы услышите шесть песен Metallica. Ровно столько же это шоу можно будет посмотреть в игре (всего будет шесть сеансов).

Шоу пройдут 22 и 23 июня в разное время. Ниже расписание.

Cуббота, 22 Июня 2024 г.

  • 21:00 по московскому времени
  • 00:00 МСК (воскресенье)
  • 06:00 МСК (воскресенье)

Воскресенье, 23 Июня 2024 г.

  • 17:00 по московскому времени
  • 21:00 по московскому времени
  • 00:00 МСК (воскресенье)

Шоу будет появляться в меню «Поиск» Fortnite за полчаса до начала каждого сеанса, поэтому, даже если опоздаете, вы всё равно сможете его посмотреть. Выберите удобное для вас время и зовите с собой до четырёх друзей!

Все о 4 сезоне Фестиваля!

  • Четвёртый сезон начнётся завтра с выходом обновления 30.10 и завершится 16 августа.
  • Все четыре скина можно будет получить, прокачав пропуск.
  • В магазине также появятся скины всех исполнителей, но с огненными глазами!
  • С началом нового сезона Фестиваля появится новый режим - музыкальная битва. 16 игроков играют сет-лист из четырех песен, побеждает тот, кто наберет наибольшее число очков. Победитель один!
  • После завтрашнего обновления вы сможете использовать любой из своих джем-треков в качестве музыки для игрового лобби.
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
GameOver-inc

Жесть, чуваки из Фортнайта группу целую сделали, прикольно блин!

4
Дилюк МегаменИксовый

Рад за них, желаю им удачного выступление. Кто бы что не говорил ну Фортнайт для меня все ещё хорош.

0
Аристов--Черный

Не думал что среди игроков в Fortnite есть поклонники группы Metallica. Ведь если таковых нету, то это мероприятие кажется немного бессмысленным.

0