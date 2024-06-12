Концерт Metallica в Fortnite начнется уже 22 июня

На концерте Fortnite вы услышите шесть песен Metallica. Ровно столько же это шоу можно будет посмотреть в игре (всего будет шесть сеансов).
Шоу пройдут 22 и 23 июня в разное время. Ниже расписание.
Cуббота, 22 Июня 2024 г.
- 21:00 по московскому времени
- 00:00 МСК (воскресенье)
- 06:00 МСК (воскресенье)
Воскресенье, 23 Июня 2024 г.
- 17:00 по московскому времени
- 21:00 по московскому времени
- 00:00 МСК (воскресенье)
Шоу будет появляться в меню «Поиск» Fortnite за полчаса до начала каждого сеанса, поэтому, даже если опоздаете, вы всё равно сможете его посмотреть. Выберите удобное для вас время и зовите с собой до четырёх друзей!
Все о 4 сезоне Фестиваля!
- Четвёртый сезон начнётся завтра с выходом обновления 30.10 и завершится 16 августа.
- Все четыре скина можно будет получить, прокачав пропуск.
- В магазине также появятся скины всех исполнителей, но с огненными глазами!
- С началом нового сезона Фестиваля появится новый режим - музыкальная битва. 16 игроков играют сет-лист из четырех песен, побеждает тот, кто наберет наибольшее число очков. Победитель один!
- После завтрашнего обновления вы сможете использовать любой из своих джем-треков в качестве музыки для игрового лобби.
Жесть, чуваки из Фортнайта группу целую сделали, прикольно блин!
Рад за них, желаю им удачного выступление. Кто бы что не говорил ну Фортнайт для меня все ещё хорош.
Не думал что среди игроков в Fortnite есть поклонники группы Metallica. Ведь если таковых нету, то это мероприятие кажется немного бессмысленным.