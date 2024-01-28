Моды и DLC могут появиться в LEGO Fortnite

На днях многие игроки Fortnite получили на почту письмо с опросом. У кого-то спрашивали про их игровой опыт, королевскую битву, магазин предметов, а некоторым достался вопрос про LEGO режим. А сейчас над ним работы ведется больше, чем над всеми остальными режимами. Как раз недавно вышло крупное обновление, в котором была добавлена пусковая установка и улучшены игровые механики. А сколько еще нереализованного было найдено в файлах игры.
В этом опросе был один очень странный и в то же время любопытный вопрос, который звучал как: “Почему вы создаете несколько миров в LEGO Fortnite?” А в вариантах ответа были: “я хотел использовать мод” и “я хотел использовать DLC“. Как вы знаете, ни того, ни другого в игре пока что нет. Но разработчики уже рассматривают возможность их добавления. Сложно сказать, что они будут из себя представлять, но игроки опасаются, что подобные DLC окажутся платными. А еще хуже, если они будут за реальные деньги. Теперь вы будете тратить деньги не только на реальные наборы LEGO, но и на их виртуальный аналог.