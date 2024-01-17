"Печальный итог для всех разработчиков": Верховный суд США отклонил апелляции Epic Games и Apple

Верховный суд США отклонил просьбу о рассмотрении дела Epic Games против Apple, антимонопольного иска, касающегося практики Apple в магазине приложений.

Как сообщает Reuters, Верховный суд опубликовал список дел, находящихся на рассмотрении в суде в данный момент, а также дел, которые он отказался рассматривать. Два из них включали апелляции от Apple и Epic Games. Ни один из судей не указал причины отказа в рассмотрении обоих дел.

"Верховный суд отклонил апелляции обеих сторон по антимонопольному делу Epic против Apple", - написал основатель и генеральный директор Epic Games Тим Суини в X/Twitter. "Судебная битва за открытие iOS для конкурирующих магазинов и платежей проиграна в США. Печальный итог для всех разработчиков".

Юридическая вражда Apple и Epic Games началась в 2020 году после того, как Epic внедрила систему прямых платежей в свою популярную бесплатную игру Fortnite. Новая система оплаты привела к снижению цен на V-Bucks, после чего Apple (и Google) запретили Fortnite и Epic Games в своем App Store за нарушение политики в отношении способов оплаты. Epic подала иск, чтобы оспорить политику Apple (и Google) в отношении магазинов приложений, утверждая, что они нарушают антимонопольное законодательство; обе технологические компании подали встречный иск против Epic.

В 2021 году судья Ивонна Гонсалес Роджерс из Окружного суда США по Северному округу Калифорнии постановила, что Apple не считается монополистом. Примерно два года спустя Девятый окружной апелляционный суд США в основном подтвердил решение суда низшей инстанции. Однако Epic добилась определенного успеха в суде против Google: в декабре прошлого года суд присяжных постановил, что Google обладает незаконной монополией в борьбе за магазины приложений, и Google объявила о своих планах обжаловать вердикт.

Хотя Apple в основном выиграла судебную битву, в обоих решениях было отмечено, что Apple проявила антиконкурентное поведение, запретив разработчикам сообщать пользователям App Store о наличии дополнительных способов оплаты.

Возможно, в скором времени Apple придется разрешить альтернативные магазины приложений на iPhone в соответствии с Законом ЕС о цифровых рынках (DMA). Пока Apple пытается обжаловать решение, DMA вступит в силу 7 марта.