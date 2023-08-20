Первый официальный тизер 4 сезона 4 главы Fortnite

Сегодня на свет появился первый тизер к 4 сезону 4 главы. Нашему вниманию представили план некоторого сооружения. Все в красных тонах. Есть вероятность, что это база Кадо Торна, лидера “Ордена Убывающей Луны”. На плане особенно выделяется одна комната с тремя витринами. Из чего можно предположить, что это план ограбления. Нам предстоит украсть украденные Кадо вещи. Для чего – скоро узнаем. На заднем плане виднеется космический корабль в виде луны.
В фортнайте есть механика закрытых хранилищ, и мы можем вскрывать сейфы, так почему же нам не объединить все это в большое ограбление? Сегодняшний тизер нам показал не только новую локацию, но и, скорее всего, новую механику ограбления. Содержимое витрин остается тайной, но хотелось бы рассчитывать на хотя бы одно мифическое оружие. Личность Кадо Торна также остается неразгаданной.