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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.4 788 оценок

Реддитор построил работающую ракету в LEGO Fortnite

Simple Jack
Новости

Пользователь YaBoiSpunky на Reddit недавно продемонстрировал созданную им в игре LEGO Fortnite ракету. Она была построена с такой точностью, что стадии успешного запуска проходили точно так же, как и в реальной жизни.

Такие изобретения демонстрируют высокий конструкторский потенциал игры. Комментаторы уже выразили надежду на то, что Epic Games будет успевать за техническим прогрессом внутри сообщества и поднимет максимальную высоту мира, чтобы эти полеты стали более осмысленными.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Wolfenstein

вот надо было и улетать на ней с этой планеты, слишком хороши вы для нее играющие в это уг трешовое

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