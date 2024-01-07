Реддитор построил работающую ракету в LEGO Fortnite

Пользователь YaBoiSpunky на Reddit недавно продемонстрировал созданную им в игре LEGO Fortnite ракету. Она была построена с такой точностью, что стадии успешного запуска проходили точно так же, как и в реальной жизни.
Такие изобретения демонстрируют высокий конструкторский потенциал игры. Комментаторы уже выразили надежду на то, что Epic Games будет успевать за техническим прогрессом внутри сообщества и поднимет максимальную высоту мира, чтобы эти полеты стали более осмысленными.
вот надо было и улетать на ней с этой планеты, слишком хороши вы для нее играющие в это уг трешовое