Шоураннер "Доктора Кто" отрицает сотрудничество сериала с Fortnite

В прошлом году по сети активно циркулировали слухи о предстоящей коллаборации популярного британского телесериала "Доктора Кто" с Fortnite. Новый кроссовер в королевской битве должен был получиться действительно масштабным. Согласно утечкам, для игры готовили специальный ивент, скины и различные награды с тематикой шоу. Несмотря на правдивые сливы от датамайнеров, коллаборации "Доктора Кто" с Fortnite так и не случилось, а теперь шоураннер сериала и во все отрицает любое сотрудничество с игрой.
Рассел Т. Дэвис, нынешний шоураннер "Доктора Кто", на своих социальных страничках решил внезапно прокомментировать слухи о коллаборации с Fortnite. Несмотря на то, что возможный кроссовер в игре обсуждался еще осенью прошлого года, Дэвис назвал их "выдуманным мифом". Шоураннер отрицает любое сотрудничество с Fortnite. По его словам, представители сериала и разработчики игры никогда даже не контактировали.
Опровержение слухов выглядит, мягко говоря, очень странно. Дело в том, что все слухи о коллаборации "Доктора Кто" с Fortnite были подкреплены файлами игры. Датамайнерам удалось обнаружить в коде игры множество предметов, связанных с сериалом. Фанаты шоу также не поверили высказываниям Дэвиса. По их словам, шоураннер очень часто любит "обманывать" свою аудиторию. Не исключено, что кроссовер пройдет в игре уже весной этого года, а таким образом создатель шоу хочет подогреть интерес к ивенту.