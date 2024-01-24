Шреддер и испытания Эйприл О'Нил скоро появятся в Fortnite

Появление Черепашек-ниндзя и Эйприл О’Нил было долгожданным в Fortnite. В первый же день скины черепах разлетелись, как горячие пирожки, не хватало только мастера Сплинтера. О нем, к сожалению, пока нет новостей, но нас ждет нечто иное и не менее увлекательное.
Совсем скоро в игре появится линейка испытаний под названием “Эйприл О’Нил расследует!”. Вот некоторые заданий, которые нас ждут:
- Поговорите с Эйприл О’Нил
- Спрячьтесь в канализационных люках
- Посетите подземную штаб-квартиру
- Найдите пустые коробки из-под пиццы
Ключевым артом для этих испытаний стал сам Шреддер. Скорее всего, он станет боссом, которого предстоит одолеть. А чуть позже он может стать полноценным скином, ведь его внешний вид никого не оставит равнодушным.
Также в лобби появится отдельная вкладка, посвященная Черепашкам-ниндзя. А ее предназначение пока неизвестно, там может оказаться как мини-боевой пропуск, так и обычная стилизованная страница с испытаниями.
хотелось бы мини батл пас по черепашкам
Так вроде будет
Норальная Эйприл, или та, что от Негрфликса?
нормальная