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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.4 801 оценка

Шреддер и испытания Эйприл О'Нил скоро появятся в Fortnite

Solstice
Новости

Появление Черепашек-ниндзя и Эйприл О’Нил было долгожданным в Fortnite. В первый же день скины черепах разлетелись, как горячие пирожки, не хватало только мастера Сплинтера. О нем, к сожалению, пока нет новостей, но нас ждет нечто иное и не менее увлекательное.

Совсем скоро в игре появится линейка испытаний под названием “Эйприл О’Нил расследует!”. Вот некоторые заданий, которые нас ждут:

  • Поговорите с Эйприл О’Нил
  • Спрячьтесь в канализационных люках
  • Посетите подземную штаб-квартиру
  • Найдите пустые коробки из-под пиццы

Ключевым артом для этих испытаний стал сам Шреддер. Скорее всего, он станет боссом, которого предстоит одолеть. А чуть позже он может стать полноценным скином, ведь его внешний вид никого не оставит равнодушным.

Также в лобби появится отдельная вкладка, посвященная Черепашкам-ниндзя. А ее предназначение пока неизвестно, там может оказаться как мини-боевой пропуск, так и обычная стилизованная страница с испытаниями.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

хотелось бы мини батл пас по черепашкам

1
Мур Мур lamour

Так вроде будет

2
rewgerg43252

Норальная Эйприл, или та, что от Негрфликса?

0
Whiskey_40Vol

нормальная

3