Солид Снейк из Metal Gear Solid появился в Fortnite

Солид Снейк стал последним персонажем, добавленным в постоянно расширяющуюся вселенную Fortnite. Королевская битва известна тем, что в нее добавляются скины с персонажами и иконами как из игровой, так и из поп-культуры.
В настоящее время существует кроссовер Fortnite и Family Guy, который был последним в длинной череде захватывающих коллабораций. Однако последнее обновление наконец-то вводит в Fortnite Солида Снейка из франшизы Metal Gear Solid, а также некоторые предметы и сувениры, которые наверняка оценят поклонники знаменитой серии.
Солид Снейк - далеко не первая икона видеоигр, появившаяся в Fortnite. Кратос, Элой, Мастер Чиф и Лара Крофт - вот лишь некоторые из любимых игровых персонажей, которые появлялись в предыдущих сезонах.
Ждём коллабу с "Ганс оф буллщит" и "Гульмэном"
вчера за вечер получил скин, выглядит отлично, особенно старый снейк
трешак продолжает персонажи известные собирать тк своих нет и привлечь этот трещ ничем не может больше
Почитал твои комменты, тебе платят за троллинг или тебе на столько скучно?
Чувак .в игре онлайн один из самых больших в шутерах сейчас ,про "привлечь не может "лучше бы не писал не чего ,не позорился бы ) уж что ,что ,а с онлайном у нее все в порядке и по мимо скинов эта игра постоянно обновляется что то добавляется ,карта меняется и т.д ) Начал играть в декабре 2023го ,чисто по приколы ,и был удивлен от того как игру поддерживают грамотно ) Не 1 шутер так не поддерживается как фортик )
До чего же ты докатился, Снейк?
Из-за появление его в фортнайте, персонаж или игра МГС стала как то хуже?