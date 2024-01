Стала известна статистика по игровому времени на консолях в декабре 2023 года

Аналитическое агентство Ampere Analysis обнародовало статистику игрового времени на консолях в декабре 2023 года. Согласно исследованию, игра Fortnite смогла завоевать неоспоримое первенство с общим количеством наигранных часов, превышающим отметку в 1,6 миллиарда.

Это время оказалось значительно больше, чем у таких популярных игр, как Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023), Call of Duty: Modern Warfare II (2022), Call of Duty: Warzone, а также Grand Theft Auto V, EA Sports FC 24 и Roblox, взятых вместе. Очевидно, что успех Fortnite объясняется его бесплатностью и регулярными крупными обновлениями, включающими в себя обновляемые LEGO Fortnite и Rocket Racing.

Кроме того, количество часов, проведенных в Fortnite в ноябре, увеличилось на 146% по сравнению с октябрем, что связано с запуском сезона OG. В декабре это число еще повысилось на 9%, благодаря выходу новых режимов, предложенных Epic Games. Однако аналитики из Ampere ожидают, что популярность игры начнет стихать, как только эти режимы перестанут быть новинкой.