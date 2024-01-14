Стала известна статистика по игровому времени на консолях в декабре 2023 года

Аналитическое агентство Ampere Analysis обнародовало статистику игрового времени на консолях в декабре 2023 года. Согласно исследованию, игра Fortnite смогла завоевать неоспоримое первенство с общим количеством наигранных часов, превышающим отметку в 1,6 миллиарда.
Это время оказалось значительно больше, чем у таких популярных игр, как Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023), Call of Duty: Modern Warfare II (2022), Call of Duty: Warzone, а также Grand Theft Auto V, EA Sports FC 24 и Roblox, взятых вместе. Очевидно, что успех Fortnite объясняется его бесплатностью и регулярными крупными обновлениями, включающими в себя обновляемые LEGO Fortnite и Rocket Racing.
Кроме того, количество часов, проведенных в Fortnite в ноябре, увеличилось на 146% по сравнению с октябрем, что связано с запуском сезона OG. В декабре это число еще повысилось на 9%, благодаря выходу новых режимов, предложенных Epic Games. Однако аналитики из Ampere ожидают, что популярность игры начнет стихать, как только эти режимы перестанут быть новинкой.
форт лучший БР
Можно по-разному относиться к эпикам, но то, как они поддерживают Fortnite заслуживает уважения. Это не Vavle, которые даже в своей самой популярной игре не проводят обновлений (про другие проекты вообще молчу)
кс вроде как обновилась несколько месяцев назад. что ещё надо? хотя давно хотелось бы новых пух, возможно в кс2 наконец то начнут завозить
а вообще странно сравнивать их поддержки, так как игры абсолютно разные. или вы предлагаете вальве продавать скин персонажа за 1000р? например в той же доте, хочешь перса - плати косарь.
в фортнайте именно так и устроено всё
Да уж, много детей по всему миру, а вы говорите где молодëжь(