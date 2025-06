Тим Суини: ИИ-технологии ускорят разработку масштабных игр

Глава Epic Games уверен: нейросети помогут маленьким студиям создавать ААА-проекты

Глава Epic Games Тим Суини, выступая на мероприятии State of Unreal 2025, заявил, что небольшие команды из 10 человек скоро смогут создавать ААА-игры масштаба The Legend of Zelda: Breath of the Wild, используя ИИ для генерации диалогов. Он считает, что искусственный интеллект станет ключевой частью игровых движков, открывая путь к новым жанрам.

Суини отметил, что технологические прорывы всегда порождали новые игры — от 3D-шутеров вроде Doom до баттл-роялей, ставших возможными благодаря мощным движкам и железу. Теперь ИИ позволит малым командам разрабатывать проекты с обилием персонажей и интерактивными мирами. Авторам нужно будет только прописать характеры, а диалоги создаст искусственный интеллект. По его словам, это станет реальностью в ближайшие годы.

Epic Games активно внедряет ИИ. Примером использования нейросетей стал Дарт Вейдер в Fortnite, способный петь, общаться и реагировать на события.