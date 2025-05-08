Трейлер игрового события "Галактическая битва" в Fortnite

Лея и Люк почувствовали колебания Силы и 8 мая прибудут на остров в компании знаменитого контрабандиста Хана Соло, чтобы помочь вам.

Приготовьтесь освоить новые способности Силы! Скоро появится голограмма Мейса Винду. Тренируйтесь с ним, чтобы получить фиолетовый световой меч и изучить Притяжение Силы. Эта способность позволит вам притягивать что угодно и кого угодно. Ходят слухи, что лорд ситхов Дарт Мол тоже появится в виде голограммы. После тренировки он вручит вам красный световой меч и научит Броску Силы. Вы сможете хватать окружающие объекты и запускать их как снаряды!