Утечка скина Хатсуне Мику для Fortnite разочаровала фанатов

Слухи о скине Хатсуне Мику для Fortnite наконец-то подтвердились — изображение было опубликовано известным датамайнером @Wensoing на платформе X (ранее Twitter). Однако фанаты остались недовольны дизайном.

На утекших скриншотах видно, что облик персонажа явно отличается от привычных официальных моделей Хатсуне Мику. Большинство критики сосредоточено на лице героини.

"Это лицо выглядит совершенно неправильно, лол. Всё остальное классное, но лицо жутко отвлекает," — написал пользователь Reddit под ником suika_melon. Другой пользователь, LolcatP, добавил: "Вообще не похоже на её официальные модели."

Кроме стандартного скина, @Wensoing сообщил, что Мику также получит LEGO-версию в Fortnite, но изображения пока не были опубликованы.

Скины станут частью Fortnite Festival Season 7, который стартует уже 14 января 2026 года. Разработчики обещают добавить локальный мультиплеер на консолях Xbox и PlayStation.

"Соберите друзей 14 января! В новом сезоне Festival на главной сцене до четырёх игроков смогут играть на одной консоли," — говорится в официальном описании обновления.

Хотя реакция на скин Хатсуне Мику неоднозначна, запуск Festival Season 7 обещает новые возможности и интересный контент. Остаётся дождаться официального анонса и, возможно, улучшенной версии скина.