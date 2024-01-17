В 2024 году разработчики Fortnite планируют выпустить еще один сезон "Как раньше"

Успех сезона “Как раньше” в Fortnite сложно с чем-либо сравнить. О нем говорили миллионы игроков по всему миру, а играли в него еще больше. И этот успех не мог остаться незамеченным со стороны разработчиков. Поэтому в 2024 году планируется новый сезон “Как раньше”, но не в виде банального копирования старых сезонов. Информация об этом была опубликована разработчиками в социальной сети Twitter(Х).
Пока нет точной информации, но все игроки уже готовы ко второму сезону “Как раньше”. Только одни из них хотят возвращение 2 главы, а кто-то хочет вернуть самые первые сезоны 1 главы. А некоторые и вовсе просто хотят возвращения прежних временных режимов фортнайта. Но как бы там не было, в ближайшее время не стоит ждать выхода ностальгического сезона, ведь на сюжет тоже было бы неплохо посмотреть.
Скорей всего будет как и в прошлом году, по осени