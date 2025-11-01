В Fortnite добавили ксеноморфа из сериала "Чужой: Земля"

Epic Games добавила в Fortnite новый скин — ксеноморфа из сериала «Чужой: Земля». В комплект под названием «Космический корабль ‘’Мажино’’» входит сам инопланетянин, кирка в виде кончика хвоста ксеноморфа, рюкзак в виде капсулы с лицехватом и эмоция «Ламоморфы» (яйца Чужих, из которых вылупляется гибрид ламы и монстра). Забрать новинку в магазине Epic Games Store можно за 2000 В-баксов (с учетом скидки в 700 В-баксов), но только до 7 ноября.

Комплект под названием «Космический корабль ‘’Мажино’’» в Fortnite

Пользователи уже поделились геймплеем за ксеноморфа. Например, автор YouTube-канала Dieison Games опубликовал прохождение матча, в котором победил в новом облике.

Геймплей за ксеноморфа из сериала «Чужой: Земля» в Fortnite

Это не первый раз, когда в Fortnite добавляют Чужого. В 2021 году в игре появились скины Эллен Рипли и ксеноморфа из оригинальных фильмов цикла.

Первый сезон сериала «Чужой: Земля» выходил с 12 августа по 23 сентября 2025 года. Он получил на Rotten Tomatoes 94% от критиков и 66% от простых зрителей. На второй сезон сериал пока не продлили, хотя шоураннер Ноа Хоули надеется, что боссы Disney дадут продолжению «зеленый свет».

По сюжету на Землю падает космиеский корабль «Мажино’», перевозивший инопланетные организмы, и пять из них вырываются наружу. Глава корпорации «Продиджи» отправляет на место крушения группу гибридов с телами робота и сознаниями детей, их наставника-андроида Кирша и группу солдат.