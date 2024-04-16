В Fortnite может появиться возможность смотреть TikTok прямо в игре

Известный датамайнер HYPEX на днях поделился скриншотом кода, где упоминалась обновленная функция “Картинка в картинке” с возможностью переключать видео, ставить лайки и дизлайки, отправлять жалобы, а также там был обнаружен виджет рекламы. Предположительно, одной из платформ может стать TikTok.
В Fortnite уже существует функция “Картинка в картинке”, которая появилась во время чемпионата мира по Fortnite 2019 года. Эта функция позволяла игрокам смотреть матчи чемпионата в прямом эфире прямо во время игры. Но в ней не было ни паузы, ни лайков, и убрать окно можно было только зайдя в настройки. Обновленная же функция будет более отзывчивой.
Правда стоит учитывать то, что большинство платформ и так поддерживают описанную функцию, для чего же добавлять ее непосредственно в игру? И не будете же вы залипать на смешных котят во время соревновательного матча? Единственное, где это может пригодиться, – творческие карты. В остальные режимы, как ни странно, нужно играть.
можно деградировать в два раза быстрее
Смотря что смотреть. Это касается любой платформы.
Можно смотреть г"вно пока играешь в г"вно. А чо, удобно.
Умножение одного шлака на другое)