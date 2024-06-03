В Fortnite может пройти коллаборация с сериалом "Пацаны"

Неожиданная для всех новость прозвучала из уст Ника Бейкера, инсайдера из XboxEra, который предсказал такие коллаборации, как “Аватар” и “Люди Икс”. Он также заявил, что у Epic Games запланированы коллаборации с One Piece и Final Fantasy 7 Rebirth, но сегодня речь пойдет не о них.
Пацаны, как вы наверняка знаете, довольно нашумевший сериал, который вышел еще в 2019 году. За это время главные герои успели побывать в различных играх, а совсем недавно Хоумлендер был замечен в Mortal Kombat 1. Fortnite же, несмотря на свой возрастной рейтинг, не мог просто проигнорировать успех Пацанов, и как заявляет Ник Бейкер, что-то или даже кто-то появится в игре. Но кто именно и когда – никто точно не знает. Даже несмотря на выход 4 сезона Пацанов, ждать коллаборации в ближайшее время не стоит.
Стоит отметить, что некоторые датамайнеры проигнорировали эту новость, сославшись на несостоятельность инсайдера. Но учитывая как часто на канале XboxEra глаголили истину, мы не могли пройти мимо этой новости.
главное что не со "Словом пацана".