В Fortnite появился герой фильма "Трон: Арес" - персонаж Джареда Лето

Киновселенная “Трон” возвращается после более чем десятилетнего перерыва. В Fortnite появится герой фильма “Трон: Арес” — персонаж Джареда Лето. В магазине игры стал доступен полный набор тематических предметов.

Список предметов набора:

Костюм Ares с тремя стилями (полный шлем, прозрачный шлем, без шлема);

Эмоция Lil’ Light Bike;

Эмоция Portal Beam;

Планер Jump Jet;

Инструмент сбора Dillinger Disc;

Инструмент сбора посох Ares;

Бэк-блинг Dillinger Disc;

Обёртка Out of Tron.

“Трон: Арес” от Disney выходит 10 октября 2025 года. Fortnite уже проводили крупные коллаборации с популярными франшизами — от Marvel до Звёздных войн. Такие промоакции часто предшествуют выходу фильмов, способствуя повышению интереса аудитории.