Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 1 030 оценок

В Fortnite появился герой фильма "Трон: Арес" - персонаж Джареда Лето

Киновселенная “Трон” возвращается после более чем десятилетнего перерыва. В Fortnite появится герой фильма “Трон: Арес” — персонаж Джареда Лето. В магазине игры стал доступен полный набор тематических предметов.

Список предметов набора:

  • Костюм Ares с тремя стилями (полный шлем, прозрачный шлем, без шлема);
  • Эмоция Lil’ Light Bike;
  • Эмоция Portal Beam;
  • Планер Jump Jet;
  • Инструмент сбора Dillinger Disc;
  • Инструмент сбора посох Ares;
  • Бэк-блинг Dillinger Disc;
  • Обёртка Out of Tron.

“Трон: Арес” от Disney выходит 10 октября 2025 года. Fortnite уже проводили крупные коллаборации с популярными франшизами — от Marvel до Звёздных войн. Такие промоакции часто предшествуют выходу фильмов, способствуя повышению интереса аудитории.

