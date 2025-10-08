В Fortnite появился герой фильма "Трон: Арес" - персонаж Джареда Лето

Киновселенная “Трон” возвращается после более чем десятилетнего перерыва. В Fortnite появится герой фильма “Трон: Арес” — персонаж Джареда Лето. В магазине игры стал доступен полный набор тематических предметов.
Список предметов набора:
- Костюм Ares с тремя стилями (полный шлем, прозрачный шлем, без шлема);
- Эмоция Lil’ Light Bike;
- Эмоция Portal Beam;
- Планер Jump Jet;
- Инструмент сбора Dillinger Disc;
- Инструмент сбора посох Ares;
- Бэк-блинг Dillinger Disc;
- Обёртка Out of Tron.
“Трон: Арес” от Disney выходит 10 октября 2025 года. Fortnite уже проводили крупные коллаборации с популярными франшизами — от Marvel до Звёздных войн. Такие промоакции часто предшествуют выходу фильмов, способствуя повышению интереса аудитории.