В Fortnite появится контент по мотивам "Скибиди-туалетов"

В Fortnite готовят новую коллаборацию — популярная игра объединится со «Скибиди-туалетами», знаменитым веб-шоу, которое делается с помощью Garry's Mod на движке Half-Life 2.

На днях один из известных инсайдеров рассказал, что 18 декабря в игровом магазине появится целый набор «Скибиди-туалеты». В него войдут скин Plungerman (причём сразу и в обычной, и в LEGO-версии), а ещё тематическая кирка и украшение на спину. Вскоре после этого в соцсетях Fortnite появился намёк на коллаборацию — пост с эмодзи унитаза, вантуза и камеры.

А ведь такой кроссовер вполне логичен — «Скибиди-туалеты» давно переросли формат простого веб-шоу и обзавелись многомиллионной армией фанатов. Более того, даже Майкл Бэй, режиссёр «Трансформеров», всерьёз подумывает о том, чтобы перенести историю о торчащих из унитазов головах на большие экраны.