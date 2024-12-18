В Fortnite появится контент по мотивам "Скибиди-туалетов"

В Fortnite готовят новую коллаборацию — популярная игра объединится со «Скибиди-туалетами», знаменитым веб-шоу, которое делается с помощью Garry's Mod на движке Half-Life 2.
На днях один из известных инсайдеров рассказал, что 18 декабря в игровом магазине появится целый набор «Скибиди-туалеты». В него войдут скин Plungerman (причём сразу и в обычной, и в LEGO-версии), а ещё тематическая кирка и украшение на спину. Вскоре после этого в соцсетях Fortnite появился намёк на коллаборацию — пост с эмодзи унитаза, вантуза и камеры.
А ведь такой кроссовер вполне логичен — «Скибиди-туалеты» давно переросли формат простого веб-шоу и обзавелись многомиллионной армией фанатов. Более того, даже Майкл Бэй, режиссёр «Трансформеров», всерьёз подумывает о том, чтобы перенести историю о торчащих из унитазов головах на большие экраны.
Всё для целевой аудитории форточки, они оценят)
Ещё? Да сколько можно-то...
туда это подобие игры и нужно слить давно было
Wolfenstein, с нетерпением ждем твоего комментария!
перемена начнётся, он придёт
👌🏻
<3
Мы свернули не туда походу.
Вот поэтому я и играю в фортнайт
Сранец в виде унитаза, чтоль?
Может быть модельки из игры Half-Life 2 и движок Source?
А почему так поздно спохватились? Можно было ещё в прошлом году это сделать и лутать деньги с детишек, когда на туалеты хайп был?
норм рофлинка, че малютки подгорели непонятно, вас кормят продажей брендовой обуви в игре - хаваете, целый сезон рекламы негров репа и прочего кала - хаваете, а когда рофлинку завезли ,сразу подгорели. будто принуждают покупать
самое смешное что у торит с нормальных вещей, и почему то с темнокожих, наверное потому что ты расист. Но с тупой фигни для людей без IQ ты доволен, ну все что можно о тебе сказать...
так я надеюсь у нас заблокируют интернет только что бы это не видеть. РКН призываю тебя.
а тебя под дулом пистолета заставляют смотреть?))))
Ему нужен господин, который будет "заботиться" о его благополучии, решая за него что ему смотреть.