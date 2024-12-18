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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.6 929 оценок

В Fortnite появится контент по мотивам "Скибиди-туалетов"

Lunersun
Новости

В Fortnite готовят новую коллаборацию — популярная игра объединится со «Скибиди-туалетами», знаменитым веб-шоу, которое делается с помощью Garry's Mod на движке Half-Life 2.

На днях один из известных инсайдеров рассказал, что 18 декабря в игровом магазине появится целый набор «Скибиди-туалеты». В него войдут скин Plungerman (причём сразу и в обычной, и в LEGO-версии), а ещё тематическая кирка и украшение на спину. Вскоре после этого в соцсетях Fortnite появился намёк на коллаборацию — пост с эмодзи унитаза, вантуза и камеры.

А ведь такой кроссовер вполне логичен — «Скибиди-туалеты» давно переросли формат простого веб-шоу и обзавелись многомиллионной армией фанатов. Более того, даже Майкл Бэй, режиссёр «Трансформеров», всерьёз подумывает о том, чтобы перенести историю о торчащих из унитазов головах на большие экраны.

СМИ: Майкл Бэй планирует заняться киноадаптацией интернет-мема "Скибиди-туалет"
-22
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Alkatraz7N7

Всё для целевой аудитории форточки, они оценят)

7
ZAUSA
В Fortnite появится контент по мотивам "Скибиди-туалетов"

Ещё? Да сколько можно-то...

3
Wolfenstein

туда это подобие игры и нужно слить давно было

2
Fimmti

Wolfenstein, с нетерпением ждем твоего комментария!

1
rtnrwv

перемена начнётся, он придёт

4
Wolfenstein

👌🏻

0
Fimmti Wolfenstein

<3

0
FroZZyChannel

Мы свернули не туда походу.

1
Illas

Вот поэтому я и играю в фортнайт

0
ZER0 T0LERANCE
а ещё тематическая кирка и украшение на спину

Сранец в виде унитаза, чтоль?

0
Nilong
на движке Half-Life 2

Может быть модельки из игры Half-Life 2 и движок Source?

0
Илья_Казаков_93

А почему так поздно спохватились? Можно было ещё в прошлом году это сделать и лутать деньги с детишек, когда на туалеты хайп был?

-2
saio31

норм рофлинка, че малютки подгорели непонятно, вас кормят продажей брендовой обуви в игре - хаваете, целый сезон рекламы негров репа и прочего кала - хаваете, а когда рофлинку завезли ,сразу подгорели. будто принуждают покупать

-2
QuadrangularAdalard

самое смешное что у торит с нормальных вещей, и почему то с темнокожих, наверное потому что ты расист. Но с тупой фигни для людей без IQ  ты доволен, ну все что можно о тебе сказать...

1
Квантум2355

так я надеюсь у нас заблокируют интернет только что бы это не видеть. РКН призываю тебя.

-7
rtnrwv

а тебя под дулом пистолета заставляют смотреть?))))

5
Stinger_Max rtnrwv

Ему нужен господин, который будет "заботиться" о его благополучии, решая за него что ему смотреть.

0