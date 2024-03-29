Forza Horizon 5 привлекает в 30 раз больше игроков, чем новая Forza Motorsport

Forza Horizon 5 вышла в 2021 году, но ее популярность по-прежнему высока. Только в Steam по выходным игра собирает примерно 30 тысяч одновременных игроков (согласно данным, доступным в SteamDB). Для сравнения, новинка Forza Motorsport бороздит нижние границы Steam. В пиковое время по выходным в нее играют не более 1 тысячи человек одновременно.

Естественно, при всей схожести тематики сравнивать эти два проекта не стоит. Forza Motorsport отличается более сложным геймплеем, более проработанной физикой и сложной системой тюнинга, которая требует внимания, чтобы не "испортить" машину. Впрочем, как показала статистика, сообщество восприняло Forza Motorsport прохладно - в основном из-за плохо продуманной системы разблокировки деталей и апгрейдов для автомобилей (этот процесс требовал много усилий). Проблема была исправлена спустя несколько месяцев после релиза, только вот большого внимания со стороны игроков так и не последовало.

Если говорить о развитии Forza Horizon 5, то Playground Games уже запустила масштабное событие Horizon Race-Off и показала новые аттракционы в специальном трейлере игры. Особенно это касается новых автомобилей, о которых не так давно сообщалось в статье на нашем сайте.