Forza Horizon 5 привлекает в 30 раз больше игроков, чем новая Forza Motorsport

Forza Horizon 5 вышла в 2021 году, но ее популярность по-прежнему высока. Только в Steam по выходным игра собирает примерно 30 тысяч одновременных игроков (согласно данным, доступным в SteamDB). Для сравнения, новинка Forza Motorsport бороздит нижние границы Steam. В пиковое время по выходным в нее играют не более 1 тысячи человек одновременно.
Естественно, при всей схожести тематики сравнивать эти два проекта не стоит. Forza Motorsport отличается более сложным геймплеем, более проработанной физикой и сложной системой тюнинга, которая требует внимания, чтобы не "испортить" машину. Впрочем, как показала статистика, сообщество восприняло Forza Motorsport прохладно - в основном из-за плохо продуманной системы разблокировки деталей и апгрейдов для автомобилей (этот процесс требовал много усилий). Проблема была исправлена спустя несколько месяцев после релиза, только вот большого внимания со стороны игроков так и не последовало.
Если говорить о развитии Forza Horizon 5, то Playground Games уже запустила масштабное событие Horizon Race-Off и показала новые аттракционы в специальном трейлере игры. Особенно это касается новых автомобилей, о которых не так давно сообщалось в статье на нашем сайте.
Естественно. То ли огромная, красивая карта, то ли наматывание кругов.
4 часть конечно со своими временами года , особенно зима-ночь , вообще топчик , да графа в 5 части по приятней,особенно отражения,само освещение,но блин по атмосфере 4 часть мне больше вкатывает нежели 5
Так и в 5 времена года меняются, правда это не так заметно, где то реки пересыхают и в горах снег выпадает
Согласна. Очень любила осенний и зимний сезоны. В 5-ой не так они заметны из-за того что место действия мексика (поправьте если ошибаюсь). А там климат не резко континентальный.
Forza Horizon 5 ИГРАЮ СЕЙЧАС
Каждая часть была лучшей для своего времени. Ждём шестую.
Одна гоночно-трековая, другая раздолбайски-уличная. Конечно всем второе интереснее!
Щас бы теплое с мягким сравнивать. Не всем нравятся гоночки по пустой карте, не говоря уже о том, что одно аркада, а другое автосим, где открытый мир был бы как пятая лапа у собаки. Вот для наглядности онлайн у ближайшего конкурента, сравни с Форзой.
Это все равно меньше чем в хорайзене 5 Даже если сложить все 3, они не превзойдут онлайн 5-ки.
Forza Motorsport оптимизация не очень
Других проблем нет, ага))
Неужели будет ренессанс аркадных гонок?
Нет, просто одна нормальная , а другое кусок кода
Все игры - кусок кода.
Ничего удивительного, но я не виню разрабов. Они попробовали выпустить Форзу со спортивным уклоном, а фанаты сказали "Нет, нам такое не нравится". Наматывать круги по унылым, гоночным трекам, либо кататься в любом направлении по живописным местам. Выбор очевиден.
Вот и выросло поколение))) Эта "Форза со спортивным уклоном" буквально база всей серии, которая началась еще в 2005 году на оригинальном Иксбоксе (тебя тогда скорее всего еще в проекте не было), Хорайзен всего лишь ее аркадный спин-офф. Провал основной игры как раз вина разрабов, да это не игра даже, а кусок кода, как Рэдфолл. Да и Филька Спенсер харош, умудрился сломать почти двадцатилетний конвейер.
Или "кататься по продуманным и живописным трассам вместо однообразного пустого мира. Прикинь, не всем гоночки в открытых мирах нравятся.
Аркадные гонки в открытом мире или чуть менее аркадные с накруткой по 100500 кругов...действительно что же выберут массы
они бы ещё сравнили количество игроков в Майкрософт флайт стимулятор и Вартандер.
Ну как-бы кататься по открытому разнообразному миру - это намного интереснее, чем на стадионах круги наворачивать. Не всем нравятся проф. гонки. Многие выросли на нфске. И им ближе свободная езда по открытому миру и уличные гонки.
P.S. надо-бы зайти. Может какие новые тачки на ауке появились =Р
4 часть была лучшей. 3 и 5 проходняк.
Ну так форза хорайзон это тупиковые гонки с аркадной физикой, а мотоспорт серьезная симуляторная часть. Никто не хочет душиться, после душной работы или учебы... Людям нужен расслабон
Расслабляться в автосиме ?