Представлено два набора новых автомобилей для игры Forza Horizon 5

Пятая часть гоночной серии Forza Horizon. На этот раз игрокам предлагается прокатиться по невероятно красивому и самобытному миру Мексики.

Садитесь за руль автомобиля и отправляйтесь исследовать огромный мир, где вас ждут такие места, как пустыни, густые джунгли, исторические города, руины, пляжи, ущелья, покрытый снегом вулкан и т.д.

Вам доступна масштабная кампания, где вы можете познакомиться с новыми персонажами и пройти их сюжетные линии. Также можно поучаствовать в состязаниях Horizon Arcade вместе с другими игроками. Ну а для любителей творить и самовыражаться есть новый мощный редактор EventLab, благодаря которому игроки могут создавать собственные гонки, испытания, трюки и даже полноценные игровые режимы.