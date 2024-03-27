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Forza Horizon 5 09.11.2021
Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
8.8 2 381 оценка

Представлено два набора новых автомобилей для игры Forza Horizon 5

Pavel Rally
Новости

Forza Horizon 5 получила новое обновление контента под названием «Horizon Race-Off». Пристегнитесь и отправляйтесь в захватывающую поездку по Мексике с двумя наборами новых автомобилей, они выделяются своей исключительной мощностью, многие несут в своих генах многолетнее гоночное наследие! Поиск правильной точки торможения, попадание в апекс и другие факторы могут иметь решающее значение на трассе, это становится ещё сложнее когда вы соревнуетесь с реальными игроками, познание тонкостей пилотажа приносит по-настоящему острые ощущения от победы в гонках!

Бесплатные автомобили:

  • McLaren Artura 2023, c 28 марта по 4 апреля
  • Audi TT RS Coupe 2020, с 4 по 11 апреля
  • Ford Mustang SVT Cobra 2003, с 11 по 18 апреля
  • Jaguar F-Type SVR 2020, с 18 по 25 апреля

Ford F-150 Raptor R 2023 и Ford Mustang GT 2024 являются трофеями в состязаниях Off-Road Racers и Asphalt Racers.

Платные автомобили набор Acceleration Car Pack:

  • Shelby GT500 1967
  • McLaren Sabre 2021
  • Ford Supervan 4 2022
  • Ginetta G10 RM 2019
12
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Oscilograf

О, мерс с заглавной фотки у меня когда то был. Я в нем проковырялся больше, чем на нем ездил. Настраивать карбюратор - отдельный квест.

7
hpi

E 190 evolution?

2
alex9208 hpi

Это W124, начала 90-х. Не машина, а сказка просто.

8
JackSirris alex9208

Волчара. Классика.

0
cuckold

Красивое.

2
JustA_NiceGuy

Shelby GT500 1967 🤤🤤🤤

1
kotasha

Мда они что теперь каждый месяц будут платные паки выпускать по 5 бачей, уже как то напрягает, напомню 4 части лишь один платный пак, остальное в пассе было.

1