Представлено два набора новых автомобилей для игры Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 получила новое обновление контента под названием «Horizon Race-Off». Пристегнитесь и отправляйтесь в захватывающую поездку по Мексике с двумя наборами новых автомобилей, они выделяются своей исключительной мощностью, многие несут в своих генах многолетнее гоночное наследие! Поиск правильной точки торможения, попадание в апекс и другие факторы могут иметь решающее значение на трассе, это становится ещё сложнее когда вы соревнуетесь с реальными игроками, познание тонкостей пилотажа приносит по-настоящему острые ощущения от победы в гонках!
Бесплатные автомобили:
- McLaren Artura 2023, c 28 марта по 4 апреля
- Audi TT RS Coupe 2020, с 4 по 11 апреля
- Ford Mustang SVT Cobra 2003, с 11 по 18 апреля
- Jaguar F-Type SVR 2020, с 18 по 25 апреля
Ford F-150 Raptor R 2023 и Ford Mustang GT 2024 являются трофеями в состязаниях Off-Road Racers и Asphalt Racers.
Платные автомобили набор Acceleration Car Pack:
- Shelby GT500 1967
- McLaren Sabre 2021
- Ford Supervan 4 2022
- Ginetta G10 RM 2019
О, мерс с заглавной фотки у меня когда то был. Я в нем проковырялся больше, чем на нем ездил. Настраивать карбюратор - отдельный квест.
E 190 evolution?
Это W124, начала 90-х. Не машина, а сказка просто.
Волчара. Классика.
Красивое.
Shelby GT500 1967 🤤🤤🤤
Мда они что теперь каждый месяц будут платные паки выпускать по 5 бачей, уже как то напрягает, напомню 4 части лишь один платный пак, остальное в пассе было.