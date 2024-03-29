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Forza Horizon 5 09.11.2021
Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
8.8 2 384 оценки

Новый трейлер Forza Horizon 5 посвящён обновлению Race-Off

monk70
Новости

Forza Horizon 5 приветствует новое специальное событие Horizon Race-Off, в котором все сообщество участвует в серии испытаний сочень интересным наградам, распределенным по основной игре, а также в различных расширениях.

В частности, Race-Off добавляет различные испытания в каждый основной раздел Forza Horizon 5, представляя испытания в каждой из трех основных сред, в которых происходит игра.

Вот список запланированных гонок:

  • Мексика: дрэг-рейсинг, шоссейные гонки, уличные гонки и полуночные сражения
  • Hot Wheels: Гонки на скорость
  • Rally Adventure: гонки Apex Predators
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
MrGamerDad

Пора уже шестую делать с нормальной погодой, климатом, разнообразным ландшафтом и большой картой. Мексика за 15 часов

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