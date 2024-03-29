Новый трейлер Forza Horizon 5 посвящён обновлению Race-Off

Forza Horizon 5 приветствует новое специальное событие Horizon Race-Off, в котором все сообщество участвует в серии испытаний сочень интересным наградам, распределенным по основной игре, а также в различных расширениях.
В частности, Race-Off добавляет различные испытания в каждый основной раздел Forza Horizon 5, представляя испытания в каждой из трех основных сред, в которых происходит игра.
Вот список запланированных гонок:
- Мексика: дрэг-рейсинг, шоссейные гонки, уличные гонки и полуночные сражения
- Hot Wheels: Гонки на скорость
- Rally Adventure: гонки Apex Predators
Пора уже шестую делать с нормальной погодой, климатом, разнообразным ландшафтом и большой картой. Мексика за 15 часов