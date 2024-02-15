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Forza Motorsport 10.10.2023
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.3 236 оценок

Для Forza Motorsport вышло обновление 5, добавляющее трассу Нюрбургринг Нордшляйфе

monk70
Новости

Как было объявлено ранее, новым крупным обновлением для Forza Motorsport является обновление 5, которое теперь доступно на ПК и Xbox Series X|S и характеризуется, в частности, появлением трассы Нюрбургринг Нордшляйфе.

Именно это главный герой нового геймплейного видео, опубликованного Turn 10, в котором показан обзор содержимого обновления 5, в частности, что касается новой трассы. Нордшляйфе представляет собой серьезное испытание для водителей: ее длина в 20,8 км делает ее особенно подходящей трассой для гонок на выносливость и гонок на время.

С появлением рассматриваемой трассы также появится Open Tour, полностью посвященный немецким автомобилям и особенно подходящий для новой трассы. Среди них мы находим автомобили в центре внимания: BMW M2 2023 года, Audi RS 7 Sportback 2013 года, Mercedes-Benz SLS AMG 2011 года и Porsche 911 Turbo S 2014 года.

Помимо этих дополнений, Car Pass предлагает следующие автомобили:

  • 1965 Lotus Team Lotus тип 35
  • Cadillac #3 2015 Cadillac Racing ATS-V.R
  • Ford #98 Breathless Pro Racing TA Mustang 2018 года
  • Audi TT RS купе 2020 года

Open Tour состоит из различных тестов, которые будут проводиться с февраля по март. Среди них мы находим мероприятия, посвященные BMW, Audi, AMG и Porsche с различными соответствующими наградами, а также открытый тур «Немецкая автомобильная промышленность». Однако есть много новых функций, и вы можете найти их в официальном блоге Forza Motorsport.

Обновление также включает в себя несколько корректировок и различных улучшений в рамках программы развития, запланированной на 2024 год, которая в основном будет касаться прогресса, искусственного интеллекта и правил гонок.

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