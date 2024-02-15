Для Forza Motorsport вышло обновление 5, добавляющее трассу Нюрбургринг Нордшляйфе

Как было объявлено ранее, новым крупным обновлением для Forza Motorsport является обновление 5, которое теперь доступно на ПК и Xbox Series X|S и характеризуется, в частности, появлением трассы Нюрбургринг Нордшляйфе.

Именно это главный герой нового геймплейного видео, опубликованного Turn 10, в котором показан обзор содержимого обновления 5, в частности, что касается новой трассы. Нордшляйфе представляет собой серьезное испытание для водителей: ее длина в 20,8 км делает ее особенно подходящей трассой для гонок на выносливость и гонок на время.

С появлением рассматриваемой трассы также появится Open Tour, полностью посвященный немецким автомобилям и особенно подходящий для новой трассы. Среди них мы находим автомобили в центре внимания: BMW M2 2023 года, Audi RS 7 Sportback 2013 года, Mercedes-Benz SLS AMG 2011 года и Porsche 911 Turbo S 2014 года.

Помимо этих дополнений, Car Pass предлагает следующие автомобили:

1965 Lotus Team Lotus тип 35

Cadillac #3 2015 Cadillac Racing ATS-V.R

Ford #98 Breathless Pro Racing TA Mustang 2018 года

Audi TT RS купе 2020 года

Open Tour состоит из различных тестов, которые будут проводиться с февраля по март. Среди них мы находим мероприятия, посвященные BMW, Audi, AMG и Porsche с различными соответствующими наградами, а также открытый тур «Немецкая автомобильная промышленность». Однако есть много новых функций, и вы можете найти их в официальном блоге Forza Motorsport.

Обновление также включает в себя несколько корректировок и различных улучшений в рамках программы развития, запланированной на 2024 год, которая в основном будет касаться прогресса, искусственного интеллекта и правил гонок.