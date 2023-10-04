Первые оценки Forza Motorsport - хорошие, но уже не такие впечатляющие, как раньше

Сегодня утром в сети появились первые оценки Forza Motorsport, благодаря чему можно узнать о том, какие они - отличные, но уже не такие впечатляющие, как когда-то для серии игр о вождении от Turn 10 и Microsoft.
Сейчас на Metacritic насчитывается 35 рецензий, при этом средний балл игры составляет 84: большинство рецензий - положительные, и только две - "смешанные". Средний балл на OpenCritic составляет 84 при 92% "критических рекомендаций".
Для сравнения, у Forza Motorsport 7 средний балл на OpenCritic составляет 88/100, а на Metacritic - 90/100.
- Player 2 - 100
- MondoXbox - 95
- God is a Geek - 95
- GamingTrend - 95
- But Why Tho - 90
- GameSpew - 90
- IGN France - 90
- Pocket-lint - 90
- Xbox Era - 90
- Sector.sk - 90
- Gamingbolt - 90
- TierraGamer - 88
- Game Informer - 88
- Areajugones - 87
- PlaySense - 85
- New Game Network - 84
- Games.ch - 82
- Digital Trends - 80
- GameCrate - 80
- GameSkinny - 80
- Gamereactor UK - 80
- Hey Poor Player - 80
- Pure Xbox - 80
- VGC - 80
- TrueGaming - 80
- Screen Rant - 80
- TheSixthAxis - 80
- ZTGD - 80
- Metro GameCentral - 80
- Eurogamer - 80
- Press Start Australia - 80
- Windows Central - 80
- Multiplayer.it - 75
- Gamer.no - 70
- GamesRadar+ - 70
В целом в отзывах очень положительно оценивается переход на новый движок ForzaTech Engine, который привнес существенные изменения как с технической точки зрения, так и в модель управления автомобилем с применением нового физического симулятора.
Изменения в геймплее в сторону большей концентрации на меньшем количестве автомобилей и углубления взаимоотношений с каждым из них также были восприняты положительно, хотя некоторые отзывы жалуются на отсутствие свежести по сравнению с предыдущими частями и контент, который все еще не очень многочислен.
Что касается последнего пункта, то здесь нужно сказать, что Forza Motorsport, по словам самих разработчиков, - это развивающаяся игра, а потому говорить о ней более предметно все же стоит несколько позже. А пока уже известно, что в ближайшие месяцы появятся новые гоночные трассы, которые будут бесплатными, в дополнение к другим запланированным дополнениям.
Интересно карьера будет такая же однообразная? Или додумаются сделать как у GranTurismo
Не надо, мне лучше мини чемпионаты как в fm7 и project cars 2, в pc2 было круче всего реализованно продвижение в карьере гонщика и главное как надо, а в pc1 тоже хорошо, но слишком затянуто
Главное чтобы Форза оставалась аркадной гонкой, без духоты симуляторов
Для бокса FM, а для сони GT, а для рулей ждём AC2
Аркада это Форза Хорайзон. А Моторспорт это симулятор.
Очень жаль)
Стимулятор переливания лучей на кузове
какие это на фиг симуляторы - симуляторы чего? тут до древних автосимуляторов в плане физики ка до луны
А я вообще не понимаю смысла наматывать одни и те же трассы годами, да даже десятилетиями
Смысла не пойму, в Доте годами одну карту наматывать. Но аудитория какая
Это как играть в карты, шахматы, домино, настолки. Соревновательный дух и ощущения от геймплея. В CS вон тоже играют годами по 1000000 часов. Так можно сказать про что угодно.)
И даже играют на одни и тех же карт, типа Dust 2 и Mirage. Как бы для них другие карты CS не существуют. )