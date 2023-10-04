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Forza Motorsport (2023) 10.10.2023
7.7 97 оценок

Первые оценки Forza Motorsport - хорошие, но уже не такие впечатляющие, как раньше

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Gruz_
Новости

Сегодня утром в сети появились первые оценки Forza Motorsport, благодаря чему можно узнать о том, какие они - отличные, но уже не такие впечатляющие, как когда-то для серии игр о вождении от Turn 10 и Microsoft.

Сейчас на Metacritic насчитывается 35 рецензий, при этом средний балл игры составляет 84: большинство рецензий - положительные, и только две - "смешанные". Средний балл на OpenCritic составляет 84 при 92% "критических рекомендаций".

Для сравнения, у Forza Motorsport 7 средний балл на OpenCritic составляет 88/100, а на Metacritic - 90/100.

Спойлер
  • Player 2 - 100
  • MondoXbox - 95
  • God is a Geek - 95
  • GamingTrend - 95
  • But Why Tho - 90
  • GameSpew - 90
  • IGN France - 90
  • Pocket-lint - 90
  • Xbox Era - 90
  • Sector.sk - 90
  • Gamingbolt - 90
  • TierraGamer - 88
  • Game Informer - 88
  • Areajugones - 87
  • PlaySense - 85
  • New Game Network - 84
  • Games.ch - 82
  • Digital Trends - 80
  • GameCrate - 80
  • GameSkinny - 80
  • Gamereactor UK - 80
  • Hey Poor Player - 80
  • Pure Xbox - 80
  • VGC - 80
  • TrueGaming - 80
  • Screen Rant - 80
  • TheSixthAxis - 80
  • ZTGD - 80
  • Metro GameCentral - 80
  • Eurogamer - 80
  • Press Start Australia - 80
  • Windows Central - 80
  • Multiplayer.it - 75
  • Gamer.no - 70
  • GamesRadar+ - 70

В целом в отзывах очень положительно оценивается переход на новый движок ForzaTech Engine, который привнес существенные изменения как с технической точки зрения, так и в модель управления автомобилем с применением нового физического симулятора.

Изменения в геймплее в сторону большей концентрации на меньшем количестве автомобилей и углубления взаимоотношений с каждым из них также были восприняты положительно, хотя некоторые отзывы жалуются на отсутствие свежести по сравнению с предыдущими частями и контент, который все еще не очень многочислен.

Что касается последнего пункта, то здесь нужно сказать, что Forza Motorsport, по словам самих разработчиков, - это развивающаяся игра, а потому говорить о ней более предметно все же стоит несколько позже. А пока уже известно, что в ближайшие месяцы появятся новые гоночные трассы, которые будут бесплатными, в дополнение к другим запланированным дополнениям.

6
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
4de

Интересно карьера будет такая же однообразная? Или додумаются сделать как у GranTurismo

0
AleXraceSiM

Не надо, мне лучше мини чемпионаты как в fm7 и project cars 2, в pc2 было круче всего реализованно продвижение в карьере гонщика и главное как надо, а в pc1 тоже хорошо, но слишком затянуто

0
Jarvis666

Главное чтобы Форза оставалась аркадной гонкой, без духоты симуляторов

-1
AleXraceSiM

Для бокса FM, а для сони GT, а для рулей ждём AC2

1
-Zion-

Аркада это Форза Хорайзон. А Моторспорт это симулятор.

-2
Jarvis666 -Zion-

Очень жаль)

1
Nick1906 -Zion-

Стимулятор переливания лучей на кузове

3
V1RuS.pr||0

какие это на фиг симуляторы - симуляторы чего? тут до древних автосимуляторов в плане физики ка до луны

-2
брaтанчик

А я вообще не понимаю смысла наматывать одни и те же трассы годами, да даже десятилетиями

-3
wiezmin

Смысла не пойму, в Доте годами одну карту наматывать. Но аудитория какая

7
Batchankoff

Это как играть в карты, шахматы, домино, настолки. Соревновательный дух и ощущения от геймплея. В CS вон тоже играют годами по 1000000 часов. Так можно сказать про что угодно.)

3
Xstranger Batchankoff
В CS вон тоже играют годами по 1000000 часов

И даже играют на одни и тех же карт, типа Dust 2 и Mirage. Как бы для них другие карты CS не существуют. )

0