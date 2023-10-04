Первые оценки Forza Motorsport - хорошие, но уже не такие впечатляющие, как раньше ©

Сегодня утром в сети появились первые оценки Forza Motorsport, благодаря чему можно узнать о том, какие они - отличные, но уже не такие впечатляющие, как когда-то для серии игр о вождении от Turn 10 и Microsoft.

Сейчас на Metacritic насчитывается 35 рецензий, при этом средний балл игры составляет 84: большинство рецензий - положительные, и только две - "смешанные". Средний балл на OpenCritic составляет 84 при 92% "критических рекомендаций".

Для сравнения, у Forza Motorsport 7 средний балл на OpenCritic составляет 88/100, а на Metacritic - 90/100.

Спойлер

Player 2 - 100

MondoXbox - 95

God is a Geek - 95

GamingTrend - 95

But Why Tho - 90

GameSpew - 90

IGN France - 90

Pocket-lint - 90

Xbox Era - 90

Sector.sk - 90

Gamingbolt - 90

TierraGamer - 88

Game Informer - 88

Areajugones - 87

PlaySense - 85

New Game Network - 84

Games.ch - 82

Digital Trends - 80

GameCrate - 80

GameSkinny - 80

Gamereactor UK - 80

Hey Poor Player - 80

Pure Xbox - 80

VGC - 80

TrueGaming - 80

Screen Rant - 80

TheSixthAxis - 80

ZTGD - 80

Metro GameCentral - 80

Eurogamer - 80

Press Start Australia - 80

Windows Central - 80

Multiplayer.it - 75

Gamer.no - 70

GamesRadar+ - 70

В целом в отзывах очень положительно оценивается переход на новый движок ForzaTech Engine, который привнес существенные изменения как с технической точки зрения, так и в модель управления автомобилем с применением нового физического симулятора.

Изменения в геймплее в сторону большей концентрации на меньшем количестве автомобилей и углубления взаимоотношений с каждым из них также были восприняты положительно, хотя некоторые отзывы жалуются на отсутствие свежести по сравнению с предыдущими частями и контент, который все еще не очень многочислен.

Что касается последнего пункта, то здесь нужно сказать, что Forza Motorsport, по словам самих разработчиков, - это развивающаяся игра, а потому говорить о ней более предметно все же стоит несколько позже. А пока уже известно, что в ближайшие месяцы появятся новые гоночные трассы, которые будут бесплатными, в дополнение к другим запланированным дополнениям.