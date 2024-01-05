По слухам, разработчики Forza Motorsport работают над графическими улучшениями и многим другим

Turn 10 не перестает обновлять контент для своей Forza Motorsport, которая не перестает развиваться с обновлением 3 в середине декабря. Однако то, что было выпущено на данный момент, может быть только началом: по некоторым данным, разработчики Forza Motorsport работают над графическими улучшениями и многим другим.
Эта новость пришла из сообщения в Twitter/X от независимого видеоигрового журналиста Дениса Люциуса Брауна, который рассказал о том, как "видео GT7 vs Forza привело все в движение. Графические обновления уже на подходе. Например, более яркое освещение и цветопередача. А печально известный знак Спа с опечаткой был исправлен".
Когда же выйдут долгожданные и долгожданные технические улучшения проекта от Xbox Studios? Осталось подождать немного, пока официальные анонсы не будут сделаны самой студией.
Уже опровергли. В трассе Спа есть два значка, одно правильно написано а другой нет. Его еще не исправили, автор просто правильную заметил. Автор который писал этот пост просто обновился монитор LG C3. Это спасибо LG, а не Turn10
Многим другим это кому?
Хм, это интересно