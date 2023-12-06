Обновление 3 для Forza Motorsport добавит Хоккенхайм, новую многопользовательскую серию и другое на следующей неделе

Turn 10 Studios раскрыла подробности о том, что принесет следующее крупное обновление Forza Motorsport, и, похоже, игрокам будет на что рассчитывать.

Когда в начале следующей недели выйдет обновление 3, оно, прежде всего, добавит новую трассу в виде Хоккенхайма, которая будет иметь три уникальных макета. Кроме того, обновление также принесет новые автомобили Spotlight для Contemporary Tour в режиме карьеры, а также новую серию избранных многопользовательских игр и события Rivals.

Помимо этого, вас ждут несколько новых настроек и исправлений игрового процесса, 33 новых костюма водителя, которые можно разблокировать и добавить к своим возможностям персонализации, пять новых автомобилей Car Pass и многое другое. После выхода обновления 3 на следующей неделе его живой контент, включающий автомобили Car Pass, автомобили Spotlight, туры в режиме карьеры и избранные многопользовательские мероприятия, начнет распространяться 14 декабря.

Turn 10 Studios также подтвердила, что обновление 4 выйдет в середине января.

Forza Motorsport доступна на Xbox Series X/S и ПК.