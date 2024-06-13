FragPunk: Официальный трейлер с разбором героев

Bad Guitar Studio представляет новый 5v5 многопользовательский шутер FragPunk. В трейлере нам показывают разные классы героев, и можно сказать, что здесь найдется место для каждого любителя адреналина и экшена. От стрелков до танков – каждый найдет себе роль по душе. Помнишь фразу “Кому на Руси жить хорошо”? В FragPunk каждый герой борется за свое место под солнцем.
Особенно стоит отметить карты способностей. Они могут перевернуть ход игры с ног на голову. Хочешь, чтобы у противников были большие головы для легких хедшотов? Пожалуйста! Или может тебе больше по душе вызвать Жнеца, чтобы добить раненых врагов? Легко! Тут хоть и “не место для стариков”, но каждый найдет себе занятие по вкусу.
Итак, с 27 июня по 1 июля пройдет закрытая альфа FragPunk. У тебя есть шанс стать одним из первых, кто опробует этот динамичный шутер. Но будь готов, ведь в мире FragPunk нет места для слабаков. Зови друзей, формируйте команды и готовьтесь к эпическим битвам. Как говорил Штирлиц, “Запоминается последняя фраза”. Так что запомни: FragPunk ждет тебя!
Трейлер впечатляет своей кинематографичностью. Здесь тебе и экшен, и драма, и даже немного комедии. Кажется, что смотришь не просто ролик о игре, а трейлер нового блокбастера. Так что если ты фанат напряженного геймплея и ярких персонажей, не пропусти FragPunk. И помни, “Вперед, в будущее!”
FragPunk предлагает не просто сражения, а настоящее шоу. Так что если ты готов к новым приключениям и не боишься трудностей, FragPunk ждет тебя. Ну что, готов к битве? Тогда вперед!
это мыло им hawked перепродало?
Я не понимаю почему все говорят "очередной клон овервотч". Игр в этом жанре единицы - валорант совсем не похож, это просто ксочка со скиллами. Есть только древний тим фортресс, который нельзя назвать клоном овервотча, потому шо овервотч его клон) И паладинс, который тоже уже достаточно стар и не очень сильно популярен.
Так то жанр очень интересный, куда более интересный чем условные "пабги" и ксочки.
И хороших игр в нем на сегодня примерно 0. Сам овервотч очевидно свернул куда то не туда))
Так что любая игра в этом жанре вызывает потенциальный интерес
На первый вид вроде интересная механика, надо будет посмотреть.
Но по факту скорее всего это что то, что умрёт на старте..
Очередная мультиплеерная шляпа, коих на этом поприще полно.
Пока по трейлеру и геймплею выглядит стильно и многообещающе!
Кому не нравится, не понимаю зачем вы этот пост вообще открыли, если вы в подобное толком не играете. Идите в свои соуслайки, рогалики и т.д. и т.п. вам тут делать нечего. Приходят ГПшные комментодрочеры, делятся своим великим мнением, не понимая в жанре буквально ничего - наплевав на любую концепцию и хорошую реализацию. Выйдет игра, не выйдет, вам насрать, для вас игр разных полно, но пришли сюда повонять и рады.
Первый скрин, который я увидел - негр с розовыми дредами в ублюдских очках и фиолетовом пиджаке. Затем кислотный скин на оружие. Общее впечатление получено - донатная сжв помойка ))
Очередной клон на два выходных как им ещё не надоело это делать 🤔