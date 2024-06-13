FragPunk: Официальный трейлер с разбором героев

Bad Guitar Studio представляет новый 5v5 многопользовательский шутер FragPunk. В трейлере нам показывают разные классы героев, и можно сказать, что здесь найдется место для каждого любителя адреналина и экшена. От стрелков до танков – каждый найдет себе роль по душе. Помнишь фразу “Кому на Руси жить хорошо”? В FragPunk каждый герой борется за свое место под солнцем.

Особенно стоит отметить карты способностей. Они могут перевернуть ход игры с ног на голову. Хочешь, чтобы у противников были большие головы для легких хедшотов? Пожалуйста! Или может тебе больше по душе вызвать Жнеца, чтобы добить раненых врагов? Легко! Тут хоть и “не место для стариков”, но каждый найдет себе занятие по вкусу.

Итак, с 27 июня по 1 июля пройдет закрытая альфа FragPunk. У тебя есть шанс стать одним из первых, кто опробует этот динамичный шутер. Но будь готов, ведь в мире FragPunk нет места для слабаков. Зови друзей, формируйте команды и готовьтесь к эпическим битвам. Как говорил Штирлиц, “Запоминается последняя фраза”. Так что запомни: FragPunk ждет тебя!

Трейлер впечатляет своей кинематографичностью. Здесь тебе и экшен, и драма, и даже немного комедии. Кажется, что смотришь не просто ролик о игре, а трейлер нового блокбастера. Так что если ты фанат напряженного геймплея и ярких персонажей, не пропусти FragPunk. И помни, “Вперед, в будущее!”

FragPunk предлагает не просто сражения, а настоящее шоу. Так что если ты готов к новым приключениям и не боишься трудностей, FragPunk ждет тебя. Ну что, готов к битве? Тогда вперед!