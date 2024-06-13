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FragPunk 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.8 9 оценок

FragPunk: Официальный трейлер с разбором героев

Simple Jack
Новости

Bad Guitar Studio представляет новый 5v5 многопользовательский шутер FragPunk. В трейлере нам показывают разные классы героев, и можно сказать, что здесь найдется место для каждого любителя адреналина и экшена. От стрелков до танков – каждый найдет себе роль по душе. Помнишь фразу “Кому на Руси жить хорошо”? В FragPunk каждый герой борется за свое место под солнцем.

Особенно стоит отметить карты способностей. Они могут перевернуть ход игры с ног на голову. Хочешь, чтобы у противников были большие головы для легких хедшотов? Пожалуйста! Или может тебе больше по душе вызвать Жнеца, чтобы добить раненых врагов? Легко! Тут хоть и “не место для стариков”, но каждый найдет себе занятие по вкусу.

Итак, с 27 июня по 1 июля пройдет закрытая альфа FragPunk. У тебя есть шанс стать одним из первых, кто опробует этот динамичный шутер. Но будь готов, ведь в мире FragPunk нет места для слабаков. Зови друзей, формируйте команды и готовьтесь к эпическим битвам. Как говорил Штирлиц, “Запоминается последняя фраза”. Так что запомни: FragPunk ждет тебя!

Трейлер впечатляет своей кинематографичностью. Здесь тебе и экшен, и драма, и даже немного комедии. Кажется, что смотришь не просто ролик о игре, а трейлер нового блокбастера. Так что если ты фанат напряженного геймплея и ярких персонажей, не пропусти FragPunk. И помни, “Вперед, в будущее!”

FragPunk предлагает не просто сражения, а настоящее шоу. Так что если ты готов к новым приключениям и не боишься трудностей, FragPunk ждет тебя. Ну что, готов к битве? Тогда вперед!

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-6
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Alex40001

это мыло им hawked перепродало?

0
Floww

Я не понимаю почему все говорят "очередной клон овервотч". Игр в этом жанре единицы - валорант совсем не похож, это просто ксочка со скиллами. Есть только древний тим фортресс, который нельзя назвать клоном овервотча, потому шо овервотч его клон) И паладинс, который тоже уже достаточно стар и не очень сильно популярен.

Так то жанр очень интересный, куда более интересный чем условные "пабги" и ксочки.

И хороших игр в нем на сегодня примерно 0. Сам овервотч очевидно свернул куда то не туда))

Так что любая игра в этом жанре вызывает потенциальный интерес

0
Resplaytor

На первый вид вроде интересная механика, надо будет посмотреть.

Но по факту скорее всего это что то, что умрёт на старте..

0
Whiskey_40Vol

Очередная мультиплеерная шляпа, коих на этом поприще полно.

-1
ogg_enjoyer

Пока по трейлеру и геймплею выглядит стильно и многообещающе!

Кому не нравится, не понимаю зачем вы этот пост вообще открыли, если вы в подобное толком не играете. Идите в свои соуслайки, рогалики и т.д. и т.п. вам тут делать нечего. Приходят ГПшные комментодрочеры, делятся своим великим мнением, не понимая в жанре буквально ничего - наплевав на любую концепцию и хорошую реализацию. Выйдет игра, не выйдет, вам насрать, для вас игр разных полно, но пришли сюда повонять и рады.

-2
Jarvis666

Первый скрин, который я увидел - негр с розовыми дредами в ублюдских очках и фиолетовом пиджаке. Затем кислотный скин на оружие. Общее впечатление получено - донатная сжв помойка ))

-3
Punisher1

Очередной клон на два выходных как им ещё не надоело это делать 🤔

-3