Авторы Friday the 13th: The Game поднимет уровень всех игроков до максимума перед "неизбежным прощанием" ©

В преддверии снятия игры с продажи в этом году, Friday the 13th: The Game повышает уровень всех игроков до максимального и дает им все доступные Легендарные перки.

Если вы пропустили печальную новость, издатель Friday the 13th: The Game компания Gun Media недавно объявила, что срок действия ее лицензии истекает 31 декабря, после чего игра будет недоступна для покупки. Она останется доступной для игры до конца 2024 года, когда серверы будут отключены, что дает нам около полутора лет для игры, прежде чем она исчезнет навсегда.

В четверг Friday the 13th: The Game получит обновление, которое сделает максимальный уровень всех игроков 150-м и наградит их всеми 30 легендарными перками, лишенными всех негативных эффектов и запрограммированными на то, чтобы всегда получать лучший бросок, а также всеми убийствами Джейсона (за исключением тех, что разблокированы через DLC). На этом этапе игроки перестанут зарабатывать XP, поскольку больше нечего будет разблокировать.

"Это был лучший способ, который мы знали, как дать вам, игрокам, лучший опыт и сердечную благодарность, поскольку мы движемся к неизбежному прощанию", - написал директор игры Уэс Келтнер.

Абсолютное обогащение персонажей игроков - один из способов заглушить боль умирающей игры, и если читеры не испортят впечатления, последние месяцы Friday the 13th: The Game могут стать очень веселыми. Этот стимул может хорошо помочь вернуть ушедших игроков и увеличить базу игроков, а с максимальным количеством игроков матчи должны быть довольно напряженными.