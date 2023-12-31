Friday The 13th: The Game больше недоступна в Steam. Серверы закроются в декабре 2024 года

Friday The 13th: The Game, одна из лучших многопользовательских игр в жанре ужасов, больше недоступна в Steam. Игра, разработанная IllFonic и изданная Gun Interactive, вывела систему ужасов PvE на новый уровень, поскольку игроки взяли на себя роль отдыхающих, которые должны действовать сообщать, чтобы выжить против одного человека, играющего роль Джейсона Вурхиза. У игры было много преимуществ, когда она была запущена в 2017 году, но они были практически сведены на нет из-за продолжающихся проблем с правами собственности на лицензию, что привело к отмене запланированного контента игры для ее продолжения и в конце концов отключению серверов.

Ранее в этом году Gun Interactive сообщила игрокам, что лицензия на игру официально итекает 31 декабря 2023 года. Это означает, что игру нельзя приобрести.

Это не значит, что вы не можете продолжать играть в неё; вы все равно сможете получить к ней доступ. Однако один из разработчиков отметил, что все сервисы для игры любого рода прекратят свое существование в декабре 2024 года. Таким образом, у вас еще есть целый год, чтобы поиграть с друзьями.