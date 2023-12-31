Friday The 13th: The Game больше недоступна в Steam. Серверы закроются в декабре 2024 года

Friday The 13th: The Game, одна из лучших многопользовательских игр в жанре ужасов, больше недоступна в Steam. Игра, разработанная IllFonic и изданная Gun Interactive, вывела систему ужасов PvE на новый уровень, поскольку игроки взяли на себя роль отдыхающих, которые должны действовать сообщать, чтобы выжить против одного человека, играющего роль Джейсона Вурхиза. У игры было много преимуществ, когда она была запущена в 2017 году, но они были практически сведены на нет из-за продолжающихся проблем с правами собственности на лицензию, что привело к отмене запланированного контента игры для ее продолжения и в конце концов отключению серверов.
Ранее в этом году Gun Interactive сообщила игрокам, что лицензия на игру официально итекает 31 декабря 2023 года. Это означает, что игру нельзя приобрести.
Это не значит, что вы не можете продолжать играть в неё; вы все равно сможете получить к ней доступ. Однако один из разработчиков отметил, что все сервисы для игры любого рода прекратят свое существование в декабре 2024 года. Таким образом, у вас еще есть целый год, чтобы поиграть с друзьями.
имхо, но эта игра оставила у меня хорошие воспоминания. я как фанат пятницы 13-е был очень рад, что выходит игра по моей любимой франшизе, помню как с 2015 по 2017 постоянно проверял есть ли новости... R.I.P
По своему она для меня лучше чем ДБД, но есть НО! Красивые разные убийства, игра прям скажем кровавая, а в ДБД чет по 1 убийству казни, да и работает только при Мементо Мори. Но тот джейсон имба. Умеет ТП делать, может пролетать дистанцию. В общей совокупности не так легко против Джейсона. Но ДБД... я его не очень понимаю. Не понимаю как лор, как всё происходит. Маньяк может убить выжившего 2 вариантами. 1. Повесить выжившего на крюк 3 раза. 2. Подношение выбрать Мементо Мори и повесить выжившего не 3 раза, а 2 и доступна будет казнь. Однако казнь анимация как я уже сказал выше только 1, скудновато. А вешать в целом выживших на крюк... это какая-то игра с выжившими и я ее не понимаю. А так же ДБД некая помойка из разных вселен. ДБД в целом как-то не имел своего лица так скажем. Т.е пятница - это именное, лицо имеет. Пятница по мотивам Пятницы. А ДБД просто набор из убийц, причем из разных вселен. Это как Мортал Комбат когда-то скатился в помойку... всякие Джокеры, Терминатор(Арни) и т.д... Жаль Пятницу, особенно мне. Мне не удалось прям нормально в нее поиграть, друзей нет :(