Friday the 13th: The Game уберут из продажи в конце этого года, мультиплеер продолжит работать до конца 2024 года ©

Friday the 13th: The Game от Gun Interactive больше нельзя будет купить к концу года, а сама игра будет полностью закрыта в конце 2024 года, заявили создатели игры на этой неделе. Это связано с тем, что срок действия лицензии на игру истекает в декабре, что делает ее последней разработкой в игре (и франшизе в целом), которая уже давно завязана на переговорах о лицензиях, интеллектуальной собственности и других юридических баталиях. За время, предшествовавшее удалению игры из магазинов и ее возможному закрытию, Friday the 13th: The Game и ее DLC были выставлены на продажу на постоянной основе.

Gun опубликовала информацию на этой неделе в сообщении в Twitter. 31 декабря игра будет изъята из цифровых и физических розничных продавцов, хотя вы все равно сможете играть в нее «по крайней мере» до 31 декабря 2024 года.

«Время пришло. Срок действия нашей лицензии на Friday the 13th истекает 31 декабря 2023 года», — поясняется в обновлении. «В этот день Friday the 13th: The Game больше не будет доступна для продажи как в физическом, так и в цифровом виде».

Для тех, кто не имеет игры на предпочтительной платформе, но все же хочет сыграть в несколько матчей с друзьями до того, как она перестанет работать, вы сможете приобрести копии игры за 4,99 доллара США. Варианты DLC для игры включают в себя наборы эмоций, наборы одежды и наборы убийств, которые позволяют Джейсону совершать более ужасные убийства. Все эти DLC будут снижены до 0,99 доллара за штуку.

«Однако игра продолжит функционировать по крайней мере до 31 декабря 2024 года, если она у вас уже есть. На данный момент мы приняли решение снизить цену до 4,99 доллара за базовую игру и 0,99 доллара за каждый DLC. Мы будем продолжать предлагать игру и контент по этой цене до тех пор, пока они не будут удалены с цифровых/физических магазинов 31 декабря 2023 года».