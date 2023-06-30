Front Mission 1st Remake стала доступна на ПК и консолях PlayStation и Xbox ©

Компания Forever Entertainment выпустила новый трейлер в честь выхода Front Mission 1st Remake на ПК в Steam, GOG, Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S/X. Front Mission 1st Remake — это захватывающая пошаговая RPG-стратегия, в которой вы командуете могучими и величественными боевыми машинами — ванзерами.

Вы берете на себя роль отважных пилотов, сражающихся на опасных полях сражений, где суровая реальность войны проявляется с каждым стратегическим ходом. Игра идеально сочетает в себе захватывающий сюжет, полный неожиданных поворотов, с глубокой боевой системой и захватывающими сражениями. Все эти функции, а также обновленная графика и обновленный саундтрек сделают игру в классическую серию Front Mission еще более увлекательной.