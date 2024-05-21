Портал IGN показал первые 20 минут геймплея Senua's Saga Hellblade 2

С сегодняшнего дня Senua's Saga Hellblade 2, новая игра от Ninja Theory, эксклюзивная для PC и Xbox Series X|S, наконец-то доступна. Многие фанаты уже опробовали игру, но вполне вероятно, что некоторым еще предстоит решить, стоит ли отправляться в новое приключение с Сенуа.
Рецензии, конечно, помогают разобраться, что к чему, но иногда бывает полезно увидеть первые несколько минут игры своими глазами. К счастью, на помощь нам приходит видеоролик IGN о первых 20 минутах Senua's Saga Hellblade 2.
В ролике показаны первые минуты кинематографичного экшена от Ninja Theory. Это самое начало игры, и если вы уже решили купить игру, то, возможно, будет лучше просмотреть вступительный ролик с контроллером в руках.
Senua's Saga Hellblade 2 уже вызывает дискуссии, что неудивительно, ведь то же самое произошло и с первой главой. Обсуждения часто крутится вокруг скучного геймплея. Можно подойти к вопросу иначе - считать Senua's Saga Hellblade 2 скорее кинематографичным опытом, чем классической игрой, как пишет, например, Digital Foundry.
Нууу блин игра только вышла, а её уже облили и облаяли. Но я всё равно скачаю пощупать. Вдруг врут. Тсусиму вон наоборот нахваливали, а по факту фаркрай япончиский.
Визуально выглядит не плохо. Скачаю гляну как оно, если запустится разумеется.
10/10
кто вот из них додумался эти полосы оставлять? ужас полный
Как в ней сделать нормальный экран? без этих полосок?
Неужели мод придется ждать???!!!
в Senua's Saga Hellblade 2 нет геймплея, это не игра