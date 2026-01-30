Состоялся релиз тактической ролевой игры Front Mission 3: Remake

Студия MegaPixel Studio S.A. совместно с издателем Forever Entertainment сообщили о выходе обновленной версии культовой классики. Это переиздание 3 части знаменитой серии тактических игр, которая изначально завоевала популярность на первой консоли PlayStation.

Сюжет игры переносит геймеров в будущее, где глобальные конфликты решаются с применением гигантских боевых роботов, называемых ванзерами. Главным героем выступает пилот-испытатель Казуки Такемура, который оказывается втянут в международный заговор. Ключевой особенностью игры остается разветвленное повествование. В самом начале прохождения игрокам предстоит сделать выбор, который направит сюжет по одному из двух путей - сценарию Эммы или сценарию Алисы. Это решение кардинально меняет набор миссий, доступных союзников и взгляд на происходящие события.

В техническом плане ремейк предлагает полностью обновленную трехмерную графику и переработанные модели техники и окружения. Разработчики также внедрили современные удобства, такие как свободная камера и обновленный интерфейс. Геймплей сохранил классическую пошаговую структуру, но получил режим быстрого боя для тех, кто хочет ускорить прохождение сражений. Дополнительно была расширена система кастомизации ванзеров, позволяющая детально настраивать внешний вид боевых машин. Музыкальное сопровождение было переписано заново, предлагая современное звучание знакомых композиций.

Согласно информации на странице магазина, игра не имеет поддержки русского языка, что касается как озвучки, так и текста. Стоимость новинки в российском регионе Steam составляет 1080 рублей с учетом стартовой скидки в 10 процентов.

Первые отзывы игроков оказались смешанными. Часть аудитории благодарит авторов за возможность вернуться в любимую вселенную и отмечает, что геймплейная основа осталась нетронутой и увлекательной. Однако присутствует и критика визуального стиля. Некоторые пользователи в своих обзорах пишут, что новые модели роботов выглядят слишком игрушечными и пластиковыми, а анимации движений уступают оригиналу в деталях и весе. Также нарекания вызвали обновленные портреты персонажей, которые, по мнению ряда фанатов, выглядят менее выразительно по сравнению с классической версией.