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Frosthaven 31.07.2025
Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
5.7 7 оценок

В раннем доступе стартовала Frosthaven - тактическая ролевая игра в мрачном фэнтезийном мире

butcher69 butcher69

На PC в раннем доступе стартовала Frosthaven — тактическая ролевая игра в мрачном фэнтезийном мире, созданная по мотивам одноимённой популярной настолки. За адаптацию отвечает студия Snapshot Games, известная по Phoenix Point.

На данный момент игрокам доступна примерно треть контента, запланированного для релизной версии. Можно проходить сюжет в одиночку или вместе с друзьями в кооперативе на 2–4 человек. В стартовой версии представлены шесть героев, с возможностью разблокировать ещё двух по ходу игры.

Игроков ждёт более 35 тактических миссий, сотни событий, продвинутая система выбора и строительство собственного аванпоста. Прохождение сопровождается пошаговыми сражениями, сюжетными решениями и постепенным развитием поселения.

Авторы обещают выпускать крупные обновления каждый квартал, добавляя контент и улучшения. Ранний доступ продлится около года, а отзывы сообщества будут активно учитываться при разработке финальной версии.

4
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Alex40001

результат первого дня не ахти смотри первую неделю

https://steamdb.info/app/2347080/charts/

1
Egik81

Ну, ради разнообразия неплохо. Посмотрим, что в итоге получится.

нитгитлистер

тсс ты что. слово "разнообразие" у местного комьюнити это жоский триггер. не произноси его вслух