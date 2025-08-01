На PC в раннем доступе стартовала Frosthaven — тактическая ролевая игра в мрачном фэнтезийном мире, созданная по мотивам одноимённой популярной настолки. За адаптацию отвечает студия Snapshot Games, известная по Phoenix Point.

На данный момент игрокам доступна примерно треть контента, запланированного для релизной версии. Можно проходить сюжет в одиночку или вместе с друзьями в кооперативе на 2–4 человек. В стартовой версии представлены шесть героев, с возможностью разблокировать ещё двух по ходу игры.

Игроков ждёт более 35 тактических миссий, сотни событий, продвинутая система выбора и строительство собственного аванпоста. Прохождение сопровождается пошаговыми сражениями, сюжетными решениями и постепенным развитием поселения.

Авторы обещают выпускать крупные обновления каждый квартал, добавляя контент и улучшения. Ранний доступ продлится около года, а отзывы сообщества будут активно учитываться при разработке финальной версии.