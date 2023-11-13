Com2uS заключила с NetEase соглашение о публикации мобильной версии знаменитой управленческой игры, ориентированной на выживание, Frostpunk. Frostpunk: Beyond the Ice скоро выйдет на iOS и Android по всему миру с эксклюзивным контентом.

Как и оригинальная игра, Frostpunk: Beyond the Ice погружает вас в постапокалиптическую вселенную в стиле стимпанк, в разгар ледникового периода: вам придется управлять и развивать собственный город вокруг гигантских паровых машин, единственных, способных обеспечить тепло, необходимое для выживания ваших немногочисленных последователей. В этой мобильной версии появляется новый контент, такой как системы гильдий и торговли, которые позволяют игрокам взаимодействовать друг с другом, или даже приют для животных и многое другое.

«Мы будем активно использовать наши ноу-хау и опыт, чтобы сделать Frostpunk успешной мобильной игрой, достойной репутации официальной лицензии», — сказал Джихун Хан, глава игрового бизнес-подразделения Com2uS. «В будущем мы планируем усилить нашу деятельность в мире видеоигр, диверсифицируя ассортимент наших игр».