Com2uS заключила с NetEase соглашение о публикации мобильной версии знаменитой управленческой игры, ориентированной на выживание, Frostpunk. Frostpunk: Beyond the Ice скоро выйдет на iOS и Android по всему миру с эксклюзивным контентом.
Как и оригинальная игра, Frostpunk: Beyond the Ice погружает вас в постапокалиптическую вселенную в стиле стимпанк, в разгар ледникового периода: вам придется управлять и развивать собственный город вокруг гигантских паровых машин, единственных, способных обеспечить тепло, необходимое для выживания ваших немногочисленных последователей. В этой мобильной версии появляется новый контент, такой как системы гильдий и торговли, которые позволяют игрокам взаимодействовать друг с другом, или даже приют для животных и многое другое.
«Мы будем активно использовать наши ноу-хау и опыт, чтобы сделать Frostpunk успешной мобильной игрой, достойной репутации официальной лицензии», — сказал Джихун Хан, глава игрового бизнес-подразделения Com2uS. «В будущем мы планируем усилить нашу деятельность в мире видеоигр, диверсифицируя ассортимент наших игр».
Ну и донат там будет, посмотрел Gameplay там он был, и начнётся хочешь быстрей, что бы построилось донать, хочешь больше одного здание сторонилось донать. и.т.д Думал будет полностью портированая игра, ну нет будет донаткая помойка, с рекламой и.т.д
Сначала подумал "о прикольно". Потом вспомнил что контента не то чтобы много там и реиграбельность ну так себе, подумал "а нафига?" но всё ещё хотел попробовать.
Прочитал твой коммент и понял "ебать хня, даже пиратку качать не стану, на компе поиграю лучше)"
Такое нам надо