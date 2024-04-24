на главную
об игре
Frostpunk 24.04.2018
Стратегия, Выживание, Строительство, Постапокалипсис, Стимпанк
8.8 1 318 оценок

Продажи Frostpunk превысили пять миллионов копий

Solstice
Новости

24 апреля Frostpunk исполнилось 6 лет, в честь чего разработчики поделились некоторой статистикой:

  • Около 3% поигравших провели в Frostpunk свыше 100 часов;
  • В среднем на игру тратили 24 часа;
  • Больше половины спасли всех выживших Морозных земель в сценарии «Новый дом»;
  • Самой популярной композицией саундтрека стала «The City Must Survive» — свыше 6.4 млн прослушиваний на Spotify и 1.3 млн на YouTube;
  • Самым редким достижением стало «Бесконечное угнетение»;
  • Среди всех платформ было продано больше 5 миллионов копий, но реальное число поигравших выше из-за PS Plus, Game Pass и раздачи в EGS.

Уже 25 июля на PC выйдет Frostpunk 2. В список желаемого проект добавили больше 2 миллионов пользователей Steam. Позже игра доберётся и до консолей.

Источник  
1
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
da2dy

Можно только порадоваться за талантливых ребят, которые сделали эту игру.

0