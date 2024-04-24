Продажи Frostpunk превысили пять миллионов копий

24 апреля Frostpunk исполнилось 6 лет, в честь чего разработчики поделились некоторой статистикой:
- Около 3% поигравших провели в Frostpunk свыше 100 часов;
- В среднем на игру тратили 24 часа;
- Больше половины спасли всех выживших Морозных земель в сценарии «Новый дом»;
- Самой популярной композицией саундтрека стала «The City Must Survive» — свыше 6.4 млн прослушиваний на Spotify и 1.3 млн на YouTube;
- Самым редким достижением стало «Бесконечное угнетение»;
- Среди всех платформ было продано больше 5 миллионов копий, но реальное число поигравших выше из-за PS Plus, Game Pass и раздачи в EGS.
Уже 25 июля на PC выйдет Frostpunk 2. В список желаемого проект добавили больше 2 миллионов пользователей Steam. Позже игра доберётся и до консолей.
Можно только порадоваться за талантливых ребят, которые сделали эту игру.