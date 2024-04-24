Продажи Frostpunk превысили пять миллионов копий

Градостроительный симулятор, которые предполагает возведение города в вечной мерзлоте.

В постапокалиптическом сценарии Frostpunk кругом остался один лишь лед, среди которого и придется возводить город. Вас ждет череда сложных решений на пути к процветанию. Суровое окружение диктует свои условия, и вам предстоит адаптироваться к окружающей среде, постепенно реализуя каждый метр земли, пуская лед в паровые машины, обеспечивающие работу всего города.