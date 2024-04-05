Бета-тестирование Frostpunk 2 пройдёт с 15 по 22 апреля

Разработчики 11 bit studios сегодня раскрыли множество подробностей о предстоящем закрытом бета-тестировании своего долгожданного градостроительного симулятора на выживание Frostpunk 2.

Бета-версия Frostpunk 2 будет доступна с 15 по 22 апреля 2024 года, сообщил сегодня разработчик 11 Bit Studios. В ходе семидневного бета-тестирования игроки смогут мельком увидеть этого долгожданного градостроителя, включая часть режима песочницы, называемую предварительным просмотром Utopia Builder.

11 Bit Studios подтвердила, что бета-версия игры будет доступна только на английском и упрощенном китайском языках, в то время как другие языки, перечисленные на странице магазина Steam, будут доступны после полного выпуска игры.

Чтобы получить доступ к бета-версии, вам необходимо предварительно заказать Deluxe Edition игры. К сожалению, другого способа принять участие в бета-тестировании нет.

Системные требования бета-версии Frostpunk 2 для ПК

Минимальные

Версия ОС: Windows 10/11 (64-разрядная версия).

Процессор: AMD Ryzen 5 / Intel Core i5 2,5 ГГц

Память: 8 ГБ ОЗУ

Графика: AMD RX 550 4 ГБ видеопамяти / NVIDIA GTX 1050Ti 4 ГБ видеопамяти / Intel ARC A310 4 ГБ видеопамяти

Версия DirectX: 12

Дисковое пространство: 30 ГБ свободного места на SSD

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Версия ОС: Windows 10/11 (64-разрядная версия).

Процессор: AMD Ryzen 7 / Intel Core i7 2,8 ГГц

Память: 16 ГБ ОЗУ

Графика: AMD RX 5700 8 ГБ видеопамяти / NVIDIA 2060 RTX 8 ГБ видеопамяти / Intel ARC A770 8 ГБ видеопамяти

Версия DirectX: 12

Дисковое пространство: 30 ГБ свободного места на SSD

Frostpunk 2 выйдет 25 июля 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.