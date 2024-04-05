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Frostpunk 2 25.07.2024
Стратегия, Выживание, Строительство, Постапокалипсис, Стимпанк
8.1 169 оценок

Бета-тестирование Frostpunk 2 пройдёт с 15 по 22 апреля

monk70
Новости

Разработчики 11 bit studios сегодня раскрыли множество подробностей о предстоящем закрытом бета-тестировании своего долгожданного градостроительного симулятора на выживание Frostpunk 2.

Бета-версия Frostpunk 2 будет доступна с 15 по 22 апреля 2024 года, сообщил сегодня разработчик 11 Bit Studios. В ходе семидневного бета-тестирования игроки смогут мельком увидеть этого долгожданного градостроителя, включая часть режима песочницы, называемую предварительным просмотром Utopia Builder.

11 Bit Studios подтвердила, что бета-версия игры будет доступна только на английском и упрощенном китайском языках, в то время как другие языки, перечисленные на странице магазина Steam, будут доступны после полного выпуска игры.

Чтобы получить доступ к бета-версии, вам необходимо предварительно заказать Deluxe Edition игры. К сожалению, другого способа принять участие в бета-тестировании нет.

Системные требования бета-версии Frostpunk 2 для ПК

Минимальные

  • Версия ОС: Windows 10/11 (64-разрядная версия).
  • Процессор: AMD Ryzen 5 / Intel Core i5 2,5 ГГц
  • Память: 8 ГБ ОЗУ
  • Графика: AMD RX 550 4 ГБ видеопамяти / NVIDIA GTX 1050Ti 4 ГБ видеопамяти / Intel ARC A310 4 ГБ видеопамяти
  • Версия DirectX: 12
  • Дисковое пространство: 30 ГБ свободного места на SSD

Рекомендованные

  • Версия ОС: Windows 10/11 (64-разрядная версия).
  • Процессор: AMD Ryzen 7 / Intel Core i7 2,8 ГГц
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Графика: AMD RX 5700 8 ГБ видеопамяти / NVIDIA 2060 RTX 8 ГБ видеопамяти / Intel ARC A770 8 ГБ видеопамяти
  • Версия DirectX: 12
  • Дисковое пространство: 30 ГБ свободного места на SSD

Frostpunk 2 выйдет 25 июля 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
MONOLITA

Первая часть вообще зашла, вторая точно не подведет! Вот, чего мы действительно ждем, на первое время! Ура Товарищи, еб#шь нефть)))

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sapov

Обычно вторые части хуже, надеюсь эта не подведёт

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mongol312

надеюсь, они уберут эти дурацкие выводы в конце игры в духе: "Вы хорошо справились с тяжелыми испытаниями и спасли тысячи людей от страшной смерти, но в результате ваших действий несколько тупых придурков было угнетено. Стоило ли оно того?"

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