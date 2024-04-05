Бета-тестирование Frostpunk 2 пройдёт с 15 по 22 апреля

Разработчики 11 bit studios сегодня раскрыли множество подробностей о предстоящем закрытом бета-тестировании своего долгожданного градостроительного симулятора на выживание Frostpunk 2.
Бета-версия Frostpunk 2 будет доступна с 15 по 22 апреля 2024 года, сообщил сегодня разработчик 11 Bit Studios. В ходе семидневного бета-тестирования игроки смогут мельком увидеть этого долгожданного градостроителя, включая часть режима песочницы, называемую предварительным просмотром Utopia Builder.
11 Bit Studios подтвердила, что бета-версия игры будет доступна только на английском и упрощенном китайском языках, в то время как другие языки, перечисленные на странице магазина Steam, будут доступны после полного выпуска игры.
Чтобы получить доступ к бета-версии, вам необходимо предварительно заказать Deluxe Edition игры. К сожалению, другого способа принять участие в бета-тестировании нет.
Системные требования бета-версии Frostpunk 2 для ПК
Минимальные
- Версия ОС: Windows 10/11 (64-разрядная версия).
- Процессор: AMD Ryzen 5 / Intel Core i5 2,5 ГГц
- Память: 8 ГБ ОЗУ
- Графика: AMD RX 550 4 ГБ видеопамяти / NVIDIA GTX 1050Ti 4 ГБ видеопамяти / Intel ARC A310 4 ГБ видеопамяти
- Версия DirectX: 12
- Дисковое пространство: 30 ГБ свободного места на SSD
Рекомендованные
- Версия ОС: Windows 10/11 (64-разрядная версия).
- Процессор: AMD Ryzen 7 / Intel Core i7 2,8 ГГц
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Графика: AMD RX 5700 8 ГБ видеопамяти / NVIDIA 2060 RTX 8 ГБ видеопамяти / Intel ARC A770 8 ГБ видеопамяти
- Версия DirectX: 12
- Дисковое пространство: 30 ГБ свободного места на SSD
Frostpunk 2 выйдет 25 июля 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Первая часть вообще зашла, вторая точно не подведет! Вот, чего мы действительно ждем, на первое время! Ура Товарищи, еб#шь нефть)))
Обычно вторые части хуже, надеюсь эта не подведёт
надеюсь, они уберут эти дурацкие выводы в конце игры в духе: "Вы хорошо справились с тяжелыми испытаниями и спасли тысячи людей от страшной смерти, но в результате ваших действий несколько тупых придурков было угнетено. Стоило ли оно того?"