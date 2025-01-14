Frostpunk 2 получила поддержку Steam Workshop

Для поклонников стратегической игры на выживание Frostpunk 2 появилась хорошая новость. Польская студия 11 bit сообщила, что игра только что получила поддержку Steam Workshop.

Наличие Steam Workshop значительно упростит установку и обновление модов. Это, в свою очередь, может повысить популярность модов для Frostpunk 2 и тем самым подтолкнуть новых разработчиков к созданию собственных проектов для игры.

Первые модификации для Frostpunk 2 уже начали появляться в Steam Workshop, причем самой популярной на данный момент является проект City Development Effort - Balance Overhaul, изменяющий экономику.

Frostpunk 2 дебютировала в сентябре прошлого года. В настоящее время игра доступна только на ПК, но планируется релиз для консолей Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5.