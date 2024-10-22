Крупное обновление Frostpunk 2 улучшает управлением камерой, оптимизацию и многое другое

11 bit studios представили Frostpunk 2 поклонникам жестокой и мрачной франшизы по строительству городов в сентябре, и хотя журналисты высоко оценили сиквел, проблемы с пользовательским интерфейсом и оптимизацией вызывали беспокойство. Сегодня разработчик выпустил первое крупное обновление игры, и оно обещает некоторые серьезные изменения в управлении игрой, ее внешнем виде и даже производительности.

Обновление 1.1 делает управление камерой более отзывчивым, а также добавляет прокрутку краев и блокировку курсора. Между тем, элемент Frostbreaking, который расширяет области строительства, теперь может быть выполнен на любой ячейке, а не ограничен соединениями.

Отмена строительства на полпути, цветные контуры районов для лучшей визуальной ясности, захватывающие визуальные эффекты Frostbreaking с видимыми кочевниками и другие обновления качества жизни добавлены в этом обновлении. Автосохранения теперь тоже можно настраивать, и их даже можно отключить. Улучшенный вид карты и текущие исследования, выделенные на дереве идей и его кнопке, также включены в качестве новых изменений в обновлении.

Студия заявляет, что улучшение производительности было ключевым направлением в обновления после запуска. Это включает в себя «масштабные оптимизации» и обновленные «библиотеки DirectX», которые являются частью этих изменений. Также появилось множество исправлений ошибок, включая одно для «сбоя переполнения стека аудио macOS».

Обновление Frostpunk 2 1.1.0 теперь доступно владельцам игры в Steam, Epic Games Store и GOG. Полные примечания к обновлению можно найти здесь.